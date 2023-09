Tesla Autopilot wilde Musk vermoorden, Elon laaiend

Uit de nieuwe biografie van het enigma gewikkeld in een mysterie genaamd Elon Musk, blijkt dat Autopilot hem bijna vermoordde. Tot woede van Musk.

Elon Musk is een bijzondere snuiter. De beste man is zonder twijfel erg succesvol. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet vaak gefaald heeft in het leven in allerlei opzichten. Desalniettemin: het is Elons wereld en wij leven er slechts in. Dat blijkt ook weer uit de nieuwe biografie over de visionair. Zelfs op de oorlog in Oekraïne heeft Musk zijn invloed middels Starlink.

Maar…er staan nog meer opvallende zaken in het nieuwe Musk-boek. Waarbij wij natuurlijk vooral geïnteresseerd zijn in de zaken die direct met Tesla te maken hebben. Tesla heeft de autowereld vooral opgeschud door het courant maken van EV’s. Maar andere innovaties zijn de grote schermen die nu alle auto’s hebben voor de bediening en natuurlijk, Autopilot/Full Self Driving.

Vooral dat laatste is echter geen onverdeeld succesverhaal. Velen stellen serieuze vraagtekens bij de veiligheid en toekomst van Autopilot/Full Self Driving. Wat mij zelf daarin altijd het meest verbaast, is dat Tesla in een land met extreem goede consumentenbescherming (lees: miljoenenclaims als het misgaat), AutoPilot mag én durft te ‘bètatesten’ in de openbare ruimte.

Hoe dan ook: Elon Musk is publiekelijk altijd achter AutoPilot en later Full Self Driving gaan staan. Sterker nog: hij is daar zelfs door waakhonden voor op de vingers getikt. Deze stipuleerden dat Elon niet meer mocht verkondigen dat Tesla zelfrijdende auto’s maakt. Tevens belooft Elon nu bij wijze van spreken al tien jaar lang dat die zelfrijdende auto volgend jaar op de markt komt. Tot nu toe is het er echter niet van gekomen.

Achter de schermen, blijkt Elon echter veel kritischer te zijn (geweest) op AutoPilot. En dan vooral, omdat de technologie hemzelf een paar keer probeerde te vermoorden. In 2015 kwam de Muskias er op (bijna) pijnlijke wijze achter dat AutoPilot in een, ongetwijfeld zeldzame, bocht van de Interstate 405, zijn Tesla recht in het pad van tegemoetkomend verkeer stuurde. En dat dit fenomeen zich telkens herhaalde. Het bleek dat de wegbelijning wat vervaagd was op dat stuk.

Elon was naar verluidt pislink. Boos kafferde hij zijn techneuten uit: doe hier iets aan! De techneuten moesten naar hun idee echter vechten met de handen achter de rug gebonden, aldus Andrew Baglino. Baglino was (en is voor nu nog steeds) Senior Vice President bij Tesla. Elon wilde dat AutoPilot werkte als menselijk ogen. Dus puur op basis van video-input.

Van LiDAR-technologie wilde hij niks weten. Van conventionele Radar eigenlijk liever ook niet. Musk zette een stip op de horizon en verwachtte dat de techneuten het maar zouden oplossen. Maar die konden dat niet op basis van de beschikbare tools. Baglino formuleert het mooi:

There was just such a gulf between Elon’s goal and the possible. Andrew Baglino, geen familie van Scapino

Gesprekken over het onderwerp waren kennelijk altijd gespannen. Musk blijft aan zijn visie vasthouden dat men ‘ogen moet repliceren met visuele technologie’. Op zich vanuit een visionair opzicht begrijpelijk. Da Vinci tekende ook een helicopter in het jaar kruik. Maar ja, ga er maar aanstaan als techneut om het voor elkaar te boksen. Destijds duurde het ook nog enkele eeuwen voordat de eerste helicopters bestonden.

De prangende kwestie werd uiteindelijk op een hele andere manier ‘opgelost’. Een iets minder hoogdravende manier. Musks Chief of Staff Sam Teller zorgde dat de lijnen op de I-405 opnieuw geschilderd werden. Daarna ging Musks Tesla goed de bocht om…

Waarvan akte.