Rimac weet wat hij in ieder geval NOOIT gaat bouwen

SUV’s. De meeste autoliefhebbers haten ze, de rest van de mensheid kan er geen genoeg van krijgen. Dat betekent dat SUV’s mateloos populair zijn en je als autofabrikant wel zo’n voertuig moet maken, wil je winst kunnen maken. Toch zegt Mate Rimac, baas van elektrische autobouwer Rimac, tegen Top Gear ze nooit te willen maken.

Wij? Nee. Wij zullen nooit een snelle SUV maken. Zeker niet. Als zakelijke beslissing begrijp ik het echter wel. Aan het eind van de dag kan je óf autofans tevreden stellen, óf een bedrijf hebben dat blijft bestaan. Wat kies je? Je kiest ervoor om te blijven bestaan.

Tegelijkertijd begrijpt Rimac ook het nut niet van een sportieve coupé. Hij vraagt zich af wie een sportscar nodig heeft en dat het geen zinnige keuze is. Hij wijst hierbij naar de Lotus Exige en vraagt zich hardop af hoeveel mensen nog een Exige kopen. Nu maar hopen dat Hyundai niet een vervolg op de Genesis Coupe op de planning had staan..

De reden waarom Rimac geen SUV’s gaat bouwen is vrij simpel: hij heeft het niet nodig. Waar andere fabrikanten de grote auto’s bouwen om de sportieve auto’s te kunnen financieren, verkoopt Rimac zijn elektrische auto-technologie. Daarvoor werkt hij bijvoorbeeld samen met Hyundai, maar ook autobouwers als Aston Martin en Porsche.

Wat hij wél gaat bouwen is duidelijk: pijlsnelle tweezitters. Eerst de Rimac Nog Nader Te Bepalen, daarna nóg een supercar. Hij heeft ook al ideeën hoe ze volgende Rimacs beter kunnen maken en denkt daarbij vooral aan aerodynamica. Het is alleen de vraag of de Kroaat voor die auto’s al wel namen heeft bedacht.