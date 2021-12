Mercedes C63 met 712 pk is passend afscheid van V8

Met deze Mercedes C63 met 712 pk kunnen we afscheid nemen. Vaarwel, dikke V8, vaarwel.

Veel dikke auto’s zijn tegenwoordig qua motor minder dak dan voorheen. Tiencilinders worden achtcilinders, achtcilinders worden zescilinders en zescilinders worden viercilinders. Meer efficiency en een minder exorbitant verbruik. Op zich ga je er qua prestaties niet op achteruit. De beleving is gewoon iets minder uniek.

De grootste sprong gaat gemaakt worden door de Mercedes-AMG C63. Waar de BMW M3 en Audi RS4 al terug waren gegaan naar een zescilinder, behield de C63 een achtcilinder (zij het een kleinere V8 met twee turbo’s). Terug naar een zescilinder zet kennelijk niet voldoende zoden aan de dijk, waardoor de komende C63 een viercilinder krijgt met elektrische ondersteuning. Reken er maar op dat de nieuwe sneller zal zijn. Een stukje beleving wordt ons wel ontnomen helaas.

Stationwagon!

Voor mensen die dit ook op deze wijze ervaren, is er deze Mercedes C63 met 712 pk. Ja, 700. Daarvoor zijn de heren van Manhart in de weer geweest. De basis is een van de laatste exemplaren van de C63S met 510 pk sterke V8. Uiteraard hebben ze gekozen voor de stationwagon-variant. Die is immers het coolst.























Mercedes C63 met 712 pk en 920 Nm!

De motor van de familievriendelijke Mercedes-Benz is flink onder handen genomen. Er is een carbon air-intake en grotere intercooler. Tevens zijn de turbo’s aangepast. Daarnaast is er een nieuw uitlaat systeem met 200-cels racekatalysatoren. Vervolgens past Manhart alles dat aan met hun eigen ECU-mapping en tadaa: je hebt 712 pk en 920 Nm. Manhart zegt er wel bij dat de uitlaat goed is voor de export, maar niet door de eigen TüV-keuring komt.

Voor een betere wegligging is er een schroefset van H&R gemonteerd. Ook de wielen zijn nieuw. Voor zijn ze 9×20 (255/30 ZR20) en achter 10,5 x 275/30 ZR20. De banden zijn zogenaamde ‘Hochleistungsreifen’, niet onhandig met het vernieuwde prestatiepotentieel. Daarover is Manhart nog een beetje voorzichtig met deze Mercedes C63 met 712 pk. Wel kunnen ze vertellen dat de 100 – 200 km/u sprint slechts 5,5 tellen duurt. 5,5!

