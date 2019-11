Porsche helpt Taycan-kopers met opties kiezen

Welke Taycan is het mooist?

Als een autobouwer een nieuw model uitbrengt, komen ze vaak met een adviesprijs. Wie echter die auto daarna daadwerkelijk koopt, betaalt vaak meer dan die genoemde prijs. Hoe dat komt? Opties. Je lakkleur, welke vloermatten je wil, hoe groot je gps-scherm moet zijn, welke velgen je wil hebben, hoeveel speakers er in de auto moeten zitten… Op deze manier kom je zomaar duizenden euro’s boven die adviesprijs te zitten.

Een uitzondering daarop lijkt elektrische auto’s te zijn. Bij bijvoorbeeld Tesla en Polestar mag je uit een paar verschillende kleuren, velgen en pakketten kiezen, maar daar houdt het wel zo’n beetje bij op. Porsche doet dat echter helemaal anders. Bij de Taycan kan je namelijk uit heel veel verschillende opties kiezen.

In de configurator zijn er echter nu zoveel opties, dat je daar misschien wat overrompeld door kan worden. Om je te helpen kiezen, heeft Porsche nu via een Facebook-bericht twee ‘voorbeeld Taycan’s’ laten zien. Twee Turbo’s, een zilvergrijze en een groene.

De zilveren is uitgevoerd met het Carbon SportDesign-pakket, deze heeft onder meer zwart gespoten luchtinlaatroosters en buitenspiegels en van koolstofvezel gemaakte airblades en diffusers. In de 21-inch wielen zit ook koolstofvezel; het gaat hier namelijk om de Taycan Exclusive Design Wheels. Bij deze velgen zijn de aeroblades van het lichtgewichte materiaal gemaakt. Bij de koplampen is tot slot voor de Glacier Blue-uitvoering gekozen, waarmee de lampen blauwe elementen krijgen.

De groene Taycan lijkt weer een goedkopere uitvoering te zijn, met bijvoorbeeld de standaard Mission E-velgen. Ter vergelijking: de Taycan Exclusive Design Wheels inclusief koolstofvezel-accenten kosten 4348 euro, het SportDesign-pakket 4902 euro en de kekke koplampen van het zilvergrijze model kosten 497 euro. Is de grijze Taycan tienduizend euro mooier dan de groene, of geven jullie dat geld liever uit aan veel elektriciteit om mee te kunnen rijden?