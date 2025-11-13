Deze omgebouwde Porsche is extreem cool (maar toch zonde)

Ergens voelt deze ombouw toch niet goed.

Het is misschien wel de meest spectaculaire auto die Porsche ooit gebouwd heeft: de 911 GT1. In totaal zijn er maar 40 van gebouwd: 15 raceauto’s en 25 straatauto’s. Vandaag gaan we het hebben over een exemplaar met een bijzonder verhaal.

De 911 GT1 die je op de foto’s ziet is namelijk straatlegaal, maar het is géén Straßenversion. Het gaat om een van de raceauto’s, die door Lanzante straatlegaal is gemaakt. Lanzante kennen we als het team dat in 1995 Le Mans won met de McLaren F1 GTR, maar ze hebben nooit direct gestreden met de 911 GT1.

Deze GT1 werd al in 2015 straatlegaal gemaakt door Lanzante, dus dat is oud nieuws. Nu zijn ze echter nog een stapje verder gegaan. De auto is nu overgespoten in Yachting Blue en het spartaanse interieur is aangekleed met leer en geruite stof. Ook zijn de origineel zwarte velgen nu zilver.

Het resultaat is heel gaaf, maar toch is het zonde. De auto straatlegaal maken is één ding, maar Lanzante heeft de auto nu een compleet andere look gegeven. Terwijl dit wel een historische raceauto is.

Deze auto heeft niet deelgenomen aan Le Mans, maar bijvoorbeeld wel aan de 24 uur van Daytona. Ook was deze GT1 heel succesvol in het Canadese GT-kampioenschap, waar deze auto drie titels in de wacht sleepte. In totaal heeft deze auto aan 31 races deelgenomen, waarvan er 13 werden gewonnen.

Maar van deze racehistorie is nu dus niks meer terug te zien. Deze GT1 ziet er nu uit als een ‘normale’ Straßenversion. Wat zeggen jullie? Zonde, of toch gewoon een geslaagd project?

Foto’s: Lanzante