Lekkere Opel Speedster op Marktplaats is fabrieksnieuw!

De origineel Nederlandse Opel-tweezitter heeft een schappelijk prijsje.

In een tijd waarin auto’s van twee ton normaal zijn geworden, zijn dit soort exoten extra lekker. Uit de samenwerking tussen Opel en Lotus vloeide de Omega voort, maar ook dit sportautootje: de Opel Speedster. We vinden er eentje op Marktplaats met een bijzonder verhaal.

In wezen was de Speedster een beschaafdere Lotus Elise. De Opel is wat groter dan de Lotus en heeft wel standaard ABS. Het beste houdt de Opel wel van de Lotus: zijn lage gewicht. De Speedster weegt leeg maar 845 kilo.

Achter de cockpit ligt een 2,2-liter viercilinder met zestien kleppen die 147 pk produceert. In de Turbo groeit het vermogen naar 200 pk, maar we hebben het nu over de gewone Speedster. Die gaat in 5,9 seconden naar de 100 en heeft een top van 217 km/u. Schakelen doe je helemaal zelf met vijf versnellingen.

De Opel Speedster op Marktplaats

De auto op de foto’s die je hier ziet, kwam in mei 2004 naar Nederland en is daarmee een originele Nederlander. Hij heeft drie voorgaande eigenaren gehad. De eerste reed er veertien jaar mee rond, de tweede acht jaar. Die eigenaren gingen uiterst voorzichtig om met de Opel. Er zijn in 21 jaar nog maar 8.824 kilometers met de Speedster afgelegd.

De lage kilometerstand is aan de buitenkant al op te merken door de brandschone remschijven, maar het fabrieksnieuwe karakter komt nog beter naar voren in het interieur. De kale cabine en stoelen zien eruit alsof ze nooit gebruikt zijn. Het interieur is natuurlijk zo clean om tot het lage totaalgewicht te komen. Kijk ook eens hoeveel aandacht er is besteed aan het ontwerp van de raamzwengel en de deurhendel eronder.

De dealer uit Nieuw-Amsterdam waar de Speedster te koop staat had een tijdje terug ook een dikke Wiesmann op Marktplaats gezet. Nu staat er daar dus een zo goed als nieuwe Speedster in de showroom. Je kunt hem op Marktplaats kopen voor het schappelijke bedrag van € 29.850. Let wel: er zitten wat aandachtspunten aan de Speedster. Je leest daarover in het aankoopadviesartikel voor de Speedster.