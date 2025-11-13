Deze stad wil nu zelfs EV’s uit het centrum weren!

Het moet niet gekker worden.
Zeg je Londen, dan zeg je dikke auto’s. Burgemeester Kahn is echter al een tijdje een anti-autobeleid aan het voeren. Als je met een benzine- of dieselauto het centrum in wil moet je momenteel 15 pond betalen. Ook werd er deze zomer een grote politieactie gehouden, waarbij 72 auto’s in beslag werden genomen.
EV’s zijn uitgezonderd van de zogenaamde Congestion Charge, dus het lijkt misschien een hetze tegen auto’s met een verbrandingsmotor. Maar nee, Khan is gewoon tegen auto’s in het algemeen. Elektrische auto’s moeten vanaf volgend jaar namelijk óók gaan betalen.
Per 2 januari moet je met een elektrische auto 13,50 pond betalen als je de binnenstad in wil. Tegelijkertijd wordt het prijskaartje voor auto’s met een verbrandingsmotor nog eens verhoogd. Die gaan 18 pond betalen.
Deze beslissing zorgt voor de nodige gefronste wenkbrouwen. Veel steden willen juist een milieuzone met alleen elektrische auto’s. Het gaat Kahn echter niet zozeer om het milieu, maar om de doorstroom. En ja, elektrische auto’s zijn net zo goed onderdeel van het fileprobleem.
Met dit ontmoedigingsbeleid worden natuurlijk vooral de mensen met lagere inkomens geweerd. De rijke Britten en Arabieren met hun Aventadors betalen lachend die 18 pond om met hun auto door Central Londen te paraderen. Voor de spotters zal er dus niet veel te veranderen. Totdat burgemeester Khan weer wat nieuws verzint.
Foto’s: Twee Taycan’s in Londen, gespot door @leviisframe
Reacties
verdebosco zegt
Reken maar dat burgemeesters als Halsema, Marcouch en Dijksma wat graag meedoen met deze luchtfietserij van collega Kahn in London. Nog verder de burgers van zich vervreemdend dan deze burgemeesters al doen.
rutgerg zegt
London is ook wel echt een stad waar je niets met de auto te zoeken hebt en je de auto ook echt niet nodig hebt. Hoe groot je haat tegen t ov ook is, t ov is daar veel sneller/beter en praktischer dan een auto…
Hubert zegt
Tip : Alles boven de 250PK weren uit het centrum.
Ben je meteen verlost van al die koekenbakkers die alleen maar zitten te revven in hun hypercar.
Robert zegt
In vergelijking met een jaar of 20, 25 geleden is de luchtkwaliteit mede dankzij de congestion tax vrijstelling voor EV’s (tot nu toe) wel al flink beter geworden. Veel Londoners die er een auto bezitten hadden de laatste jaren al de switch gemaakt naar een (PH)EV.
Desondanks geldt op de doorgaande wegen van Londen de volgende routine: de stoplichten staan er 8 seconden(!) op groen, en daarna weer 1 tot 2 minuten(!) op rood. Op die manier probeert men het autoverkeer te doseren en tegelijkertijd te ontmoedigen, want ondanks die congestion tax zitten die doorgaande wegen tussen ca. 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds vaak volledig verstopt met auto’s. Er ergens is dat compleet onnodig, want als er één stad is waar het OV een (veel) beter alternatief is voor de auto, dan is het wel de London Metropolitan Area.