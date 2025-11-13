Deze stad wil nu zelfs EV’s uit het centrum weren!

Het moet niet gekker worden.

Zeg je Londen, dan zeg je dikke auto’s. Burgemeester Kahn is echter al een tijdje een anti-autobeleid aan het voeren. Als je met een benzine- of dieselauto het centrum in wil moet je momenteel 15 pond betalen. Ook werd er deze zomer een grote politieactie gehouden, waarbij 72 auto’s in beslag werden genomen.

EV’s zijn uitgezonderd van de zogenaamde Congestion Charge, dus het lijkt misschien een hetze tegen auto’s met een verbrandingsmotor. Maar nee, Khan is gewoon tegen auto’s in het algemeen. Elektrische auto’s moeten vanaf volgend jaar namelijk óók gaan betalen.

Per 2 januari moet je met een elektrische auto 13,50 pond betalen als je de binnenstad in wil. Tegelijkertijd wordt het prijskaartje voor auto’s met een verbrandingsmotor nog eens verhoogd. Die gaan 18 pond betalen.

Deze beslissing zorgt voor de nodige gefronste wenkbrouwen. Veel steden willen juist een milieuzone met alleen elektrische auto’s. Het gaat Kahn echter niet zozeer om het milieu, maar om de doorstroom. En ja, elektrische auto’s zijn net zo goed onderdeel van het fileprobleem.

Met dit ontmoedigingsbeleid worden natuurlijk vooral de mensen met lagere inkomens geweerd. De rijke Britten en Arabieren met hun Aventadors betalen lachend die 18 pond om met hun auto door Central Londen te paraderen. Voor de spotters zal er dus niet veel te veranderen. Totdat burgemeester Khan weer wat nieuws verzint.

Foto’s: Twee Taycan’s in Londen, gespot door @leviisframe