Deze Opel Manta bij de Domeinen roept zo veel vragen op…

Hoe is deze Opel Manta bijvoorbeeld bij de Domeinen terecht gekomen?

De Dienst Domeinen blijft toch een schatkamer voor elke autoliefhebber met een beetje te veel fantasie. je ziet er de grootste pareltjes voorbij komen die in sommige gevallen meer vragen oproepen dan dat ze antwoorden geven.

Deze Opel Manta bijvoorbeeld. Of door de collegae van Autoblog liefdevol Mantarossa genoemd. Want dat is niet perse de auto die je bij de Domeinen verwacht, Althans, niet anno 2023.

Wat doet deze Opel Manta bij de Domeinen?

Halverwege de jaren 80 was dat een heel ander verhaal geweest. Want in die tijd was deze Opel Manta alles behalve een stijlvolle machine. Dat was hij standaard al niet, maar in deze uitmonstering al helemaal niet.

De coupé-voor-het-volk is namelijk van voor tot achter, van onder tot boven en van binnen tot buiten aangepakt om hem de looks van een Ferrari Testarossa te geven. Dat wil zeggen, rood kleurtje, uitgebouwde wielkasten voor en een dikke bips, met de kenmerkende Ferrari-koelsleuven aan de zijkant.

Koelsleuven die bij de echte Testarossa een doel dienden, maar bij deze Opel Manta enkel en alleen voor de show zijn. Hij zal dan ook niet gereden zijn door Miepie de Vries, het muurbloempje dat je in die tijd in elk dorp kon vinden. Nee, integendeel.

De bestuurder was misschien een uitbater van sekslijnen. Of een videotheekhouder die gespecialiseerd was in natuurfilms en die zwart af liet tikken door zijn klanten. Heel misschien verhandelde hij wel hasj, want dat deden ze toen ook al.

Maar dat verklaart niet waarom hij nu bij de Domeinen staat.

Niemand weet waarom hij nu bij de Domeinen staat

Want anno nu is dit geen auto die door drugsdealers, internetoplichters of pillenboeren wordt gereden. De vraag is dus waarom de Manta dus uitgerekend nu bij de Domeinen staat. Niemand die het ons kan of wil vertellen.

Maar goed, als je wil, kun je erop bieden. Hij komt uit 1978 en is in 1987 op Nederlands kenteken gegaan. veder is er niets over bekend, zelfs niet of de motor het uberhaupt nog doet.

Maar hee, een gokje op z’n tijd is best lachen toch? En misschien kom je er wel achter hoe deze opel Manta ooit bij de Domeinen terecht is gekomen.

En laat je ons dat dan weten?