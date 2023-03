Koop deze knalgele en verlengde Opel Zafira cabriolet

Ja, jij wil deze knalgele en verlengde Opel Zafira cabriolet ook hebben. Alleen voel je dat nu nog niet zo…

Laatst op de radio, een mopje. “Wat is het verschil tussen een Opel Zafira en Forum voor Democratie? Een Opel Zafira heeft meer zetels”… Ik moest er wel om grinniken, zelfs al is het mopje feitelijk onjuist. Althans, in het geval van deze knalgele, verlengde Opel Zafira cabriolet. Die heeft er maar 4…

Maar goed, het is hier niet de plek om te roepen dat we heel erg hopen dat het mopje wél feitelijk correct zal worden, daar hebben we andere media voor. Wij hebben het hier over auto’s En deze is wel zo speciaal, die wilden we echt even met je delen.

Verlengde Opel Zafira cabriolet

Niemand anders dan Rachid kwam natuurlijk weer met dit pareltje aanzetten en zijn vondsten delen we natuurlijk graag met je. Want wat is dit in hemelsnaam voor een apparaat en belangrijker nog; wat MOET je ermee?

Nou, daarop heeft de verkoper op Marktplaats wel een antwoord. Lees maar hieronder. Tipje, hij praat nogal luid, dus vingers in de oren.

MOOIE EN RIJDENDE 6 METER LANGE OPEL IDIAAL VOOR EVERNEMENTEN RECLAME OF UITBOUWEN ALS FOOD TRUCK VOOR MEER INTRESSE KUNT UW MIJ OOK BELLEN OP TEL NR 0653xxxxxx ALDUS DE VERKOPER!1!!!

Het is dus een knalgele, verlengde Opel Zafira cabriolet. 6 meter lang en rijdend, aldus de adverteerder. Al lijkt het ons niet dat je hiermee de snelweg op moet gaan, de dakconstructie ziet er niet al te stevig uit. Of beter, ga er maar liever helemaal niet mee de weg op…

Mocht je nu denken, verhip, ik wil dat ding hebben, dan treft dat. Hij is nog niet verkocht. Terwijl wij hier oprecht dachten dat het storm zou lopen met geïnteresseerden. Raar wel.

Het is dus een Opel Zafira, met een 1.6 liter 16-klepper. Die levert 101 pk en daarmee zit je normaal in 13,6 seconden op de 100 en kun je met 176 kilometer per uur uit het zicht verdwijnen. Al zullen we dat met dit exemplaar maar niet gaan uitproberen. En ook niet onbelangrijk, de verkoper wil er 8750,- voor hebben.

Geen geld voor een verlengde knalgele Opel Zafira cabrio, toch?

Kopen? Klik dan hier.