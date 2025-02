Deze oude bekende maakt een comeback in Nederland

Na 20 jaar afwezigheid keert deze modelnaam weer terug.

Waar de Chinezen ons overstelpen met merken is de Koreaanse inbreng nog steeds beperkt tot twee merken: Kia en Hyundai. Of nou ja… drie. Er is nog een derde merk actief in Nederland: KGM, oftewel ‘Korean Genius in Motion’.

Als je denkt dat KGM een nieuw merk is: niets is minder waar. Het merk vierde vorig jaar haar 70-jarig bestaan. De roots van het merk zijn terug te leiden naar Ha Dong-hwan Motor Workshop, wat in 1954 werd opgericht (mag je meteen weer vergeten). We kennen hen echter vooral als SsangYong.

KGM is dus het voormalige SsangYong en ze brengen nu ook een bekende naam terug. Een van de modellen die in de jaren ’90 in de showroom stond was de Musso, een niet te al te fraaie SUV die verkrijgbaar was met een reeks Mercedes-motoren. Er was tevens een pick-upversie en nu maakt de Musso een comeback als elektrische pick-up.

Even voor de volledigheid: in 2018 was er ook al een nieuwe SsangYong Musso, maar die was niet in onze contreien leverbaar. De nieuwe Musso is echter volledig elektrisch en daarom achten de Koreanen deze auto weer interessant voor Europa.

De Musso EV is gebaseerd op de Torres EVX, die je al een tijdje kunt kopen in Nederland. Bijna niemand doet dat, maar dat terzijde. De Musso heeft een iets grotere accu dan de Torres, met een capaciteit van 80,6 kWh. Die moet goed zijn voor zo’n 400 kilometer range, al is dat nog geen WLTP-waarde. De Musso heeft altijd een dubbele cabine.

We moeten het nu even doen met een Koreaans persbericht, maar binnenkort zullen er vast nog meer details bekend gemaakt worden. Op de website van Ssang… eh… KGM wordt namelijk bevestigd dat de auto naar Nederland komt. Dat zou nog dit jaar moeten gebeuren.