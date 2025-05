Opel presenteert Mokka GSE Rally: 280 pk sterke EV-crossover

De Opel Mokka GSE Rally maakt zijn debuut in Nederland.

Zijn we er toch weer ingetuind door de Duitsers. Precies een week geleden bracht Opel het nieuws dat de GSE-badge nieuw leven wordt ingeblazen. De OPC-opvolger zou alleen nog maar gebruikt worden voor ”bijzonder dynamische, spannende en aantrekkelijke” elektrische Opels. Daarvan is dit de eerste: de Opel Mokka GSE Rally.

Dat Rally-gedeelte moet je trouwens heel letterlijk nemen. De auto die we vandaag behandelen, zal niet in de showrooms komen te staan. Tenminste, niet als straatauto. De Mokka GSE Rally is een échte rallyauto die mee gaat doen aan rally’s. Een gezinscrossover zou niet mijn keuze zijn voor een rallyauto, maar daar denken ze bij Opel kennelijk anders over. Opel noemt het ”een voorproefje van hoe de elektrische rallyauto van de toekomst eruit zou kunnen zien”.

Zijn debuut maakt de rally-Mokka toevallig in Nederland. Dit weekend staat de ELE Rally in de omgeving van Eindhoven op de planning en daar zal de Mokka GSE ook te bewonderen zijn. Volgend jaar is ie wereldwijd inzetbaar bij verschillende klantensportcompetities.

Verschillen gewone Mokka en Mokka GSE

De rallyauto is de eerste auto ter wereld die aan de hand van het nieuwe eRally5-reglement van de FIA is gebouwd. Voor de kenners: de Mokka GSE Rally is van het niveau Rally4-auto. Het standaard vermogen van 156 pk gaat naar 280 pk en het koppel groeit van 260 Nm naar 345 Nm. Het 54-kWh accupakket blijft wel hetzelfde. De nieuwe specs komen overeen met de prestaties van Stellantis-broertjes als de Junior Veloce van Alfa Romeo, de 600e van Abarth en de Ypsilon HF van Lancia.

De rallyauto dient natuurlijk ook als marketingmiddel voor de straatauto’s en de GSE-divisie. Vandaar dat hij vol OMG GSE-stickers zit. Verder vallen de gele remklauwen vóór en de gele wielen achter op. Op het dak vinden we een vrij grote luchthapper. Aan de binnenkant gaan de rallyspulletjes door met een rolkooi en rallystoelen met zespuntsgordels.

Daarnaast heeft de batterij een speciale behuizing en wordt het 400-volt systeem bewaakt door een ‘Master Alarm Indicator’. Dit systeem haalt de spanning binnen tienden van een seconde weg bij een botsing. Mocht er toch een brandje uitbreken, dan treedt een speciaal blussysteem in werking met elektrisch niet-geleidend blusmiddel.

Onderhuids zijn er nog veel meer veranderingen om de Mokka rallyproof te maken. Zo is er een meerschijfs sperdifferentieel en een sequentiële raceversnellingsbak, samen met verstevigde aandrijfassen en wielnaven. Het chassis is extra licht. De Bilstein-ophanging bestaat uit onder meer verstevigde McPherson-veerpoten en uniball-ophangpunten aan de voorkant en een starre achteras met aangepaste veren en dempers.

Komt er ook een Opel Mokka GSE-straatauto?

Zoveel moeite doen om een crossover om te bouwen naar een rallyspec alleen voor de rallywereld. Dat zou zonde zijn, toch? Helaas vinden we geen indicatie in het persbericht van Opel dat er ook een Mokka GSE voor jou en mij aan zit te komen. Dat blijft dus nog even afwachten. Voorlopig moeten Mokka-kopers die hun auto wat spannender willen maken het doen met een tuningssetje van Irmscher.