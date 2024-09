Dit is de nieuwste elektrische pick-up in ons land

Een nieuwe en bruikbare volledig elektrische pick-up op de Nederlandse markt. En hij komt niet uit Amerika…

Pick-up trucks kennen we natuurlijk allemaal. Als eerste denk je dan natuurlijk meteen aan de Toyota Hilux en hoe die niet kapot te krijgen is. Verder zien we menig marktkraam in Nederland achter een dikke RAM hangen en natuurlijk rijdt onze leger met de Volkswagen Amarok. Alleen wel allemaal dikke diesels. Al belooft Toyota steeds maar weer een Hilux op waterstof.

Zijn er dan geen volledig elektrische pick-up trucks? Ja natuurlijk wel! De Rivian R1T, de Ford F150 Lightning, de RAM 1500 REV en om over de Tesla Cybertruck nog maar te zwijgen.

Al deze elektrische pick-ups hebben echter één ding gemeen: ze zijn in ons land alleen via de grijze import te koop. In de praktijk zie je ze dus maar weinig rijden en spelen ze een rol in de marge.

De eerste volledig elektrische pick-up in Nederland

Het enige merk dat op dit moment in ons land via de officiële importkanalen een elektrische pick-up (en nog meer elektrische bedrijfswagens) aanbiedt is het Chinese merk Maxus, in ons land geïmporteerd door de Van Mossel groep.

Die heeft namelijk de Maxus T90 EV in het aanbod. Maar op één been kun je niet lopen en als je de eerste bent kun je ook maar meteen de tweede zijn. Zie hier de Maxus eTerron9.

Bruikbaar werkpaard

De nieuwe Maxus eTerron9 lijkt een heel bruikbaar werkpaard met een actieradius van 430 kilometer volgens de WLTP testcyclus. Het laadvermogen bedraagt 800 kilogram en hij mag een aanhanger trekken tot 3.500 kilo. Daarmee is het qua laad- en trekvermogen in ieder geval een goed alternatief voor de eerder genoemde dieseltrucks.

Heb je de laadbak helemaal vol liggen met spullen dan kun je in de neus ook nog eens 236 liter aan extra spullen meenemen. En je laadkabel opbergen natuurlijk.

Hij komt in twee uitvoeringen. De Maxus eTerron9 en de Maxus eTerron9 Premium. De auto is altijd voorzien van een batterijpakket van 102 kWh, het All Terrain System en vierwielaandrijving. De Premium uitvoering voegt daar nog eens automatisch compenserende luchtvering aan toe.

Van binnen vinden we een infotainment systeem met een 12,3 inch groot scherm en uiteraard is Apple CarPlay en Android Auto altijd aanwezig. Ook een 360 graden achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, automatische airco, stoel- en stuurverwarming zijn standaard.

De Premium uitvoering heeft dan nog een 8-voudig verstelbare elektrische bestuurdersstoel met massagefunctie extra, stoelventilatie, lederen bekleding, een panoramadak, een JBL premium soundsystem en de eerder genoemde onafhankelijke luchtvering.

Wat kost de Maxus eTerron9?

Wat moet die volledig elektrische krachtpatser dan kosten? De prijslijst is met twee versies overzichtelijk. De “instapper” is er vanaf 59.950 euro exclusief BTW. De Premium variant is 3.300 euro duurder en komt op 63.250 euro. Een trekhaak kost je 950 euro.

Dan is de grote vraag is dat duur? Nou een Toyota Hilux met dieselmotor is er nu vanaf 35.950 euro exclusief BTW en BPM, MAAR dat is dan wel een enkele cabine. De dubbele cabine van de Hilux heeft in Nederland ook maar twee zitplaatsen anders past het fiscale blok voor het grijs kenteken er niet in. Inclusief BPM kost zo’n Hilux met dubbele cabine gewoon 63.515 euro.

De Volkswagen Amarok is in Nederland niet meer te koop. Bij Ford kun je kiezen voor een Ranger. Kies je voor een verlengde Ford Ranger Double Cab ben je minimaal 57.860 euro kwijt. Exclusief BPM en BTW. Vanaf 2025 gaat die prijs dus flink omhoog, want diesel.

De Maxus eTerron9 staat nog dit jaar in de showroom, maar gaat het volgend jaar de concurrentie pas echt goed moeilijk maken. Moet je overigens niet verlegen zijn, want iedereen kan duidelijk zien waar je in rijdt, ook met een bril met een sterkte van -12.