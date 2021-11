Mag BMW de naam ‘XM’ eigenlijk wel claimen?

Vanuit BMW is het best logisch dat de naam ‘XM’ voorbij komt, maar is deze naam niet uitgedeeld aan een Citroën?

Het is best vervelend als je als autofabrikant geen namen maar nummers en/of afkortingen gebruikt en dan alsnog tegen naamrechten aanloopt. Zo wilde Porsche hun 911 eerst ‘901’ noemen, maar had Peugeot legaal gezien recht op alle nummers met een 0 in het midden. Ook Ferrari wilde ooit hun F1-bolide F150 noemen, maar Ford hield dat tegen omdat zij toevallig al tientallen jaren een F-150 in de aanbieding hebben. Nu komen we een vergelijkbare casus tegen.

BMW XM

BMW liet ons namelijk vorige week de XM zien. Het gaat een godsgruwel van een coupé-SUV worden, de nieren zeggen genoeg. Top voor BMW dat het alleen maar over het design gaat, want zo wordt even makkelijk gedaan over het feit dat BMW een historische naam gaat gebruiken die helemaal niet van hen is. XM staat voor het feit dat het een M-product en een SUV is. Zo simpel kan het zijn. Maar vindt de originele eigenaar van de naam dit wel goed?

XM

XM is namelijk, zoals toen al gezegd, de naam die Citroën gaf aan hun luxe sedan in de jaren ’90. De opvolger van de CX viel prima in lijn met de X-namen die Citroën toen had (Xantia, Xsara, etc), maar in plaats van een naam beginnend met X werd het dus XM. Zoals gezegd kunnen partijen nog aardig moeilijk gaan doen over naamrechten, dus wellicht dat Citroën nog gaat vallen over de naam XM tegen BMW.

Afgesproken

Of deze wind van voren komt gewoon niet. CarScoops ontving namelijk van Citroën het nieuws dat ze wel op de hoogte zijn van de naam van de BMW XM, maar dit zo is afgesproken. Dit omdat Citroën eigenlijk het leven van BMW al een beetje zuur maakte door de naam C5 X te gebruiken (wat wellicht geassocieerd kan worden met X5). Je neemt er één en je geeft er één. Kijk, zo kan het ook.

Nou is het alleen nog wachten op wie de beste XM maakt, BMW of Citroën. Vergeleken met auto’s als de DS en CX was de Citroën XM geen verkooptopper, maar de drie ton gebouwde auto’s heeft ‘ie gehaald. Of dat een topmodel BMW M-SUV ook gaat lukken…