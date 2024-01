Deze piepjonge Volvo V90 heeft er al 350.000 km op zitten

Zie je wel dat moderne Volvo’s heel erg betrouwbaar zijn, deze piepjonge Volvo V90 heeft er meer dan drieënhalve ton opzitten.

Volvo stationwagons en hoge kilometerstanden. Het is iets dat we inmiddels wel gewend zijn. Vroeger was dat omdat Volvo’s heel erg betrouwbaar waren. Net als Mercedes-Benz in die tijd waren Volvo’s enorm degelijk. Dermate degelijk dat het wel erg drukte op de winstmarges. Natuurlijk, een robuust imago is mooi meegenomen, maar men wel reden zien om je product te kopen.

In de jaren ’90 en ’00 zagen we echter alsnog dat men veel kilometers kon maken met Volvo’s. Er is natuurlijk ook een iets andere reden voor dan dat ze betrouwbaar zijn. Volvo’s appelleren aan de smaak van de ontwikkelde en vermogende persoon.

Die zorgen over het algemeen erg goed voor hun spullen en blijven ‘m maar onderhouden. En als je je auto goed laat onderhouden, dan kun je er langer mee doen.

Piepjonge Volvo V90

In dit geval zien we hier een piepjonge Volvo V90 met een enorme kilometerstand. Bijzonder is dat het geen diesel is, of eentje met een PHEV-aandrijflijn. Nee het is een T5 met maar liefst 254 pk. De dikke stationwagon is lekker sportief aangekleed met een R-Sport pakket. De combinatie van leder en alcantara ziet er goed uit, alhoewel de alcantara bekleding op de bestuurdsstoel er wat uitgeleefd uitziet. Na ja, mag het na meer dan 350.000 km? Sowieso kun je dat vast wel met een vers reepje alcantara oplossen.

Het is verder een keurige Volvo V90, precies zoals jullie Nederlanders het graag zien. Dus lekker dik aangekleed met een panoramadak, Apple CarPlay, die enorm fijne sportzetels een zelfs stoelverwarming achter! Dat laatste is best zeldzaam, maar wel geinig. Ook het stuurwiel kun je verwarmen.

Landsail banden!

Voordat jullie in het toetsenbord klimmen om ons te betichten van reclame, hebben we ook een kritische noot. Dat betreft namelijk de banden. De vraagprijs is gunstig, maar niet zó gunstig, want de verkoper wil er alsnog graag 20 mille voor krijgen.

Dan mag zo’n auto niet op Landsail banden staan. Dat is simpelweg onvergeeflijk. Ze zullen vast door de APK komen, maar om zo’n jonge Volvo nu op dat soort banden te zetten, kan eigenlijk niet.

Nog even over die prijs: als je een luxe exemplaar op benzine wilt, is dit je enige optie onder de 20 mille. Er zijn goedkopere V90’s in Nederland te vinden, maar dat zijn allemaal diesels. Eentje zelfs met een handbak! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!