Is dit de lekkerste Volvo V90 van Marktplaats?

Zo’n Volvo V90 is een bloedmooie auto en een flitsende kleur maakt dit wellicht de lekkerste V90 van Marktplaats.

Wanneer we vragen wat je eerste associatie is met de woorden “Volvo“, “stationwagon” en “kleur”, zijn er veel antwoorden mogelijk. Het ligt er een beetje aan in welke generatie je denkt. De één zal zeggen “Volvo 850 Cream Yellow”, de ander “Volvo V70 R eerste generatie in Saffron Gold” terwijl weer een ander direct denkt aan “Volvo V70 R tweede generatie in Flash Green”. En ten slotte is “Volvo V60 Polestar in Rebel Blue” ook nog een goede toevoeging. De hele lijst kun je wellicht een keer aan @willeme vragen en dan maakt ‘ie er binnenkort vast een artikel over.

Kleur op een Volvo

Wat is nou dé kleur voor een Volvo V90? Goed, er was nooit een uitermate sportieve topversie van de huidige generatie Volvo-wagon, maar het blijft allemaal een beetje grauw bij de kleuropties. Ondergetekende denkt snel terug aan de bruine kleur waarin je hem kon krijgen, maar verder schiet een oase van grijs en zeer blauwgrijze blauwtinten te binnen. Kon dat niet anders?

Rode Volvo V90

Jazeker kon dat anders. Je kon namelijk Passion Red krijgen op de Volvo V90. In Nederland weten we niet zeker of die kleur ooit geleverd is (zo ja, dan is ‘ie zeldzaam) en dus is dit best een unieke kans.

Wat een kleurtje al niet kan doen, al helpt het ook mee dat de meest rode Volvo V90 van Marktplaats het R-Design pakket heeft. Dat is niet per definitie een verbetering, maar in combinatie met het rood werkt het wel. Een gaaf detail wat we toch even willen vermelden: de spiegelkappen in aluminium. We wilde zeggen ‘alsof het een oude Audi RS6 is’, maar ook op oudere Volvo-modellen was dat een optie. Fraai is het zeker.

Sneller dan 180 km/u

Bijkomend voordeel: ook op de motor is niet bespaard. De tofste Volvo V90 van Marktplaats is de T8 AWD, met 408 pk dus. Wel de inmiddels beruchte downsize-koning Volvo-viercilinder, maar in tegenstelling tot nieuwe Volvo’s komt deze van vóór de tijd dat Volvo besloot alle auto’s te limiteren tot 180 km/u. Je kan dus gewoon doorjakkeren naar 250 km/u in deze V90 en 100 haalt ‘ie in 5,3 seconden.

Kopen

Mooie rode kleur, een optielijst van twee kantjes, een beregrote Volvo-stationwagon en het voordeel van plug-in hybride rijden: noem maar eens een nadeel van deze grote rode familiereus. Oké, goedkoop is ‘ie niet. De in 2019 nieuw verkochte (buiten Nederland) V90 heeft 61.352 kilometer gelopen, wat in vier jaar tijd niet zo’n probleem is. Wel moet ‘ie daarom nog 48.950 euro opleveren. Durf jij? Dan mag je je slag slaan op Marktplaats.