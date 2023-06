Koop deze Volvo V90 met pedigree, premium RWD én een V8

Deze Volvo V90 is niet zo suf als die van je wiskundeleraar.

De Volvo V90 van nu is een fraaie auto. Maar er is een ding dat zijn voorganger voor had op de nieuwe. De oude V90, die voortkwam uit de 700-/900-serie, had nog echte premium RWD. Dat ging verloren met de 850 en komt pas nu weer terug bij Volvo met de geupdatete XC40 EV.

Niet dat je nou episch ging driften met de gemiddelde 740 Estate. Maar ja, dat premium gevoel en dat voorwiel dat een stukje verwijderd is van de A-stijl heeft nog vele andere voordelen. Je kan bijvoorbeeld ook een dikke motor erin hangen zonder tractieproblemen. Volvo zelf deed dat niet echt. Het dikste wat je kon krijgen was een smeuïge 3.0 zes-in-lijn of een stokoude zes-in-lijn diesel van Volkswagen.

Voor acteur en racefanaat Paul Newman was dat niet voldoende. Zodoende pleegde hij zijn Volvo Estates te tsjoeneren. In het geval van deze V90, door er de motor van een Corvette in de lepelen. De small block V8 levert 400 pk in dit geval en is gekoppeld aan een viertraps automaat van GM.

Om al die rauwe power te harnassen, is het onderstel ook wat aangepast door Pauls eigen raceteam. Naar verluidt zijn er zelfs onderdelen van een Porsche 911 gebruikt. Toe maar. Op het dashboard prijkt een plaquette, waarop te lezen valt:

To PLN – This should get you to the grid on time. From the team.

Gek genoeg is het overigens niet de enige Volvo V90 met Corvette V8. Kennelijk hadden meer mensen behoefte aan een beetje meer oempff in de dikke Zweed. Vruuger kon dat nog gewoon. Paul Newman zelf was een notoir fan van snelle Volvo’s. Zijn 740 met Buick GNX motor was stiekem nóg gaver. Maar die is al verkocht. Zijn 960 met geblazen Mustang V8 motor is ook gaver, maar staat niet te koop. Deze vol-vette Volvette kan je echter wel kopen, bij RM Sotheby’s. Koop dan?