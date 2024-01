Van deze Brabus 190E is er geen tweede

Op de beursvloer van InterClassics vonden we een hele bijzondere youngtimer: een volstrekt unieke Brabus 190E 3.6S.

De 190E was in de basis een hele normale, degelijke auto, maar deze Mercedes vormde de basis voor een aantal dikke sportsedans. De meest spectaculaire versies zijn natuurlijk de Evo I en Evo II, maar op InterClassics vonden we een 190E die misschien nog wel specialer is.

Deze 190E trekt al meteen de aandacht met de knalrode kleur en de velgen, maar als je dichterbij komt zie je dat er nog veel meer aan de hand is. Onder de motorkap ligt een 3,6 liter blok en in het interieur is een rolkooi gemonteerd.

Waar kijken we naar? Dit is een creatie van Brabus, maar het betreft geen tuningproject uit de jaren ’80. Deze 190E uit 1989 is pas in 2008 onder handen genomen door de dames en heren van Brabus. Je zou deze auto dus eigenlijk een restomod kunnen noemen.

De basis voor deze modificaties ligt wel degelijk in het verleden: Brabus heeft vroeger namelijk een identieke auto gebouwd. Dat was de Brabus 190E 3.6S ‘Lightweight’. De originele auto bestaat echter niet meer. Daar was er maar eentje van en die is later weer teruggebouwd naar een ‘normale’ Brabus 190E.

Sven Gramm, de PR-manager van Brabus, vond dat toch jammer en liet daarom een recreatie bouwen van deze Brabus 190E 3.6 Lightweight. Dat is dus de auto die je hier op de foto’s ziet. Een unieke auto, want wederom is er maar één van.

De auto is grondig onder handen genomen door Brabus, te beginnen bij de motor. Dit was oorspronkelijk een 3,0 liter zescilinder uit de 300E, maar het blok is door Brabus opgeboord naar 3,6 liter. De zes-in-lijn levert nu 272 pk en 365 Nm aan koppel.

Naast het 3,6 liter blok is deze 190E onder meer voorzien van een sportuitlaat, een speciale oliekoeler, een aangepast onderstel met Eibach-veren en Bilstein-dempers en high performance remmen. Verder heeft de auto een Brabus-voorbumper, -spoiler en -grille.

Het lichtgewichtaspect van deze Brabus 190E 3.6S zit ‘m in het interieur. De voorstoelen zijn vervangen door Recaro-kuipstoelen met vierpuntsgordels en de achterbank is in zijn geheel verdwenen. In plaats daarvan is er een rolkooi geplaatst.

Al deze aanpassingen resulteren dus in een unieke auto. Wat zoiets moet kosten? De auto staat niet te koop, maar op het informatiebordje stond wel een indicatie van de waarde: €75.000. Dat valt nog best mee, vergeleken met een 190E Evo II…