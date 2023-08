Dikke Volvo met 500 pk en 765 Nm loopt meer dan 180 km/u

Een dikke Volvo met 500 pk, dat klinkt lekker! 765 Nm klinkt nog beter! En die garantie is dan erg handig om te hebben.

Weet je wat we een beetje gemist hebben: sportieve Volvo‘s! Ja, je hebt nu dingen als ‘R-Design’ en de Polestar-versies. En weet je, die zijn heel erg gaaf, maar ze missen wellicht een sportief randje. Iets dat je destijds wel had bij en 850 T-5R. Niet dat dat een zuivere BMW-concurrent was qua rijdynamiek, maar qua power, uitstraling, stoelen, imago en geluid kon je de meeste BMW stationwagons wel hebben.

Maar gelukkig kun je zelf ook het een en ander doen. Als je geen zin hebt om naar de generieke chiptuner om de hoek te gaan om je ECU open te schroeven voor 189 euro, kun je ook terecht bij de specialisten van Heico Sportiv. Dat is een Duitse specialist die zich enkel richt op Volvo’s en dus goed weten waar ze mee bezig zijn.

500 pk en 765 Nm

Dat is maar goed ook, want voor hun laatste project hebben ze zich gestort op de dikste aandrijflijn die Volvo levert, de zogenaamde ‘T8’. Dat is een combinatie van een 2.0 viercilinder met turbo, supercharger én daarnaast een elektromotor.

Na de kuur van Heico heb je precies 500 pk tot je beschikking. 500! In een Volvo! Qua koppel heb je ook weinig te klagen: 765 Nm! Nu moeten we heel eerlijk bekennen dat de standaard aandrijflijn van Volvo al een behoorlijke krachtpatser is met 455 pk en 709 Nm.

Maar hey, winst is winst en het uit zich in heel erg aardige tijden voor de acceleratie. In het geval van de XC60 T8 ga je nu 0,8 sneller naar de 100 km/u. De 80-160 km/u sprint is 2 seconden sneller achter de rug dan normaal, aldus Heico.

Dikke Volvo met 500 pk kán meer dan 180

Elke Volvo is begrensd op 180 km/u en het kan zijn dat jij daar als George Orwell-aanhanger een beetje bang van wordt. Gelukkig hebben ze bij Heico Sportiv de ‘ e.motion® V-max Increase’, zoals ze het zelf noemen. Daarmee verhoog je de topsnelheid met maar laar liefst 40 km/u!

Op die manier klinkt het heel erg mooi, want om eerlijk te zijn is een topsnelheid van 220 km/u ook niet echt baanbrekend. En het zijn hele dure kilometers, want Heico wil er graag (zorg even dat je goed zit, slik je koffie door anders zit het tegen het scherm): 2.200 euro voor hebben!

Zoals gezegd, Heico weet waarmee ze bezig zijn. Want ondanks dat je het ordinaire chiptuning kan noemen, is er een verschil een boodschappenlijstje en pure poëzie terwijl het in beide gevallen korte notities op een blaadje zijn. Volgens Heico rijdt de auto op de nieuwe software nog altijd heel erg soepel.

Dat niet alleen, de software zorgt ervoor dat de auto nog aan alle uitstootnormen voldoet. Maar het wordt mooier, want ze geven ook garantie: 5 jaar of 150.000 km. Je kan de kit krijgen voor alle T8-modellen in de S60, V60, XC60, S90, V90 en XC90.

Reken qua prijzen rond de 2.500 euro. Uiteraard kun je jouw Volvo dan dikker aankleden met andere spulletjes van Heico, zoals verlagingssets, big brake-kit, grotere wielen en wat kleine visuele opsmuk om jouw Volvo net eventjes net dat beetje dikker te maken.