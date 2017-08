Dit is de goedkoopste Audi TT van Marktplaats

Stijlvol rondrijden kan voor weinig, maar hoe weinig?

De Audi TT zag in 1995 voor het eerst het daglicht als concept op de IAA in Frankfurt. Audi was toen pas net begonnen met de Ax-modellen. De meeste mensen dachten bij het merk nog aan ingetogen, ietwat saaie auto’s voor bankiers die geen BMW of Mercedes durfden te rijden (de sedans) of cementboeren (de Avants). De TT, een ontwerp dat mede wordt toegeschreven aan de huidige KIA-designer Peter Schreyer, moest daar voor altijd verandering in brengen.

Audi slaagde in die opzet want met de TT sprak het opeens hipsters als onze @wouter aan, die als een blok viel voor de sportieveling (aankoopadvies). Ook andere mensen die een goed gelletje wel weten te waarderen sloten de TT in hun armen.

Inmiddels zijn we aanbeland bij de derde generatie TT, maar stiekem is de eerste nog steeds de leukste. Dat komt goed uit, want het is ook degene die je voor het minste geld op kan pikken. Voor slechts 2.349 Euro stap je bijvoorbeeld al in deze rode Audi TT. En denk niet dat ‘ie kaal is, want xenon lampen, 18″ velgen, leder en climate control zitten er allemaal op.

Helaas geldt dat ook voor een stuur dat aan de rechterkant van de auto, een motortemperatuurmeter met kuren, een lekkende uitlaatpakking en wat ‘plekjes’ in de blanke lak. Maar niet getreurd, volgens de verkoper heeft een stuur aan de rechterkant ook zijn voordelen:

-Rechts afslaan beter zicht

-Op de snelweg geen dode hoek meer rechts

-Meeste ongelukken gebeuren links voor (nu zit je rechts voor)

-Makkelijker inpakeren in file vorm

-Lagere aanschaf waarde

-Je neemt minder snel de drive thru eet gelegenheden (dit is beter voor de gezondheid)

Geen speld tussen te krijgen. Ga jij voor de Britse vibe in deze rode Duitser?