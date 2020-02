Deze Porsche 911 heet een prachtige bips

Mos Def zou deze Porsche 911 graag rijden. Waarschijnlijk.

Wellicht komt het door mijn zwaar verouderde muzieksmaak, maar bij het zien van deze Porsche 911 moest ondergetekende gelijk denken aan het nummer Ms. Fat Booty van Mos Def. Niet alleen omdat de gele 911 op de platen ook een zeer bevallig achterwerk heeft, maar vanwege de passage:

I seen her on the Ave, spotted her more than once

*Bips* so fat that you could see it from the front

Dat is namelijk het geval bij deze Porsche 911. Het exemplaar is door de bekende tuner RWB (Rauh Welt Begriff) onder handen genomen. Ze zijn al jaren aan de weg (en wielkasten) aan het timmeren met de meest bizarre creaties. In heel gevallen gaat het om een 964 of 993 met ernstige verbreding. In de meeste gevallen is het op zich best gaaf, maar wellicht teen tikkeltje over de top.

De auto’s zien er vaak uit alsof ze zo aan de start moeten verschijnen bij de 24 uur van Le Mans in 1988. Op zich wel gaaf, maar net even een stapje te ver. Daar komt deze kanariegele Porsche 911 om de hoek kijken. Het is namelijk een klassiekere, zogenaamde ‘G-Model’.

De 911 ziet er klassieker uit dan dat deze is. Want ondanks de jaren ’70 kenmerken van deze Porsche 911, stamt het chassisnummer toch echt uit 1987. De firma RWB mocht de verbreding komen doen. Schuin van voren lijkt het er perfect uit te zien. Het geheel lijkt te kloppen. Recht van voren en recht van achteren is de achterkant nog altijd een tikkeltje te breed, maar we hebben breder gezien bij RWB.

Maar daar houdt het nog niet op bij deze Porsche, want check het interieur! Ze hebben de het theme ruitjesbekleding veel te letterlijk genomen, gelukkig. Niet alleen de sportkuipen zijn namelijk voorzien van gele ruitbekleding, ook de dieren en het dashboard.

De aandrijflijn is de gouden combinatie waar 911 fanatici helemaal week van in de knieën worden: een atmosferische 3.2 boxermotor mét de G50 transmissie. De motor is in dit geval wat opgevoerd, denk aan een ander spruitstuk, uitlaten en ECU. Dus ook in technisch opzicht is deze 911 niet overdreven. Sterker nog, waarschijnlijk faucht deze boxer er heerlijk op los.