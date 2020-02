General Motors verkoopt nog een Europese divisie

Ze zijn lekker bezig bij General Motors.

Er was een tijd dat General Motors het grootste concern wereldwijd was. In de Verenigde Staten was The General onomstreden en ook in Europa stonden de GM merken boven de verkooplijsten te prijken. Zo was Opel jarenlang het goudhaantje van The General. In Nederland was het jaar in jaar uit het best verkochte automerk.

General Motors is nog altijd een enorm groot concern, maar ze zijn links en rechts zich toch aan het ontdoen van diverse merken en divisies. In dit overzicht kun je zien welke automerken de Amerikaanse gigant allemaal al heeft afgedankt. Voor nu gaan we het hebben over de Italiaanse tak van GM.

General Motors Global Propulsion Systems

Italiaanse tak? Was die er dan nog? Jazeker! Vandaag is namelijk bekendgemaakt dat GM weer een bedrijf heeft afgestoten en verkocht. Het gaat om General Motors Global Propulsion Systems. Deze nu dus voormalige tak van de Amerikanen staat in Turijn, Italië.

GM powertrain Europe

Deze tak werd voorheen GM Powertrain Europe genoemd. Hier werden veel motoren voor met name Europese GM-producten ontwikkeld. De locatie Turijn is vrij logisch, want GM Powertrain Europe werd in 2005 geopend, toen GM nog innig samenwerkte met Fiat. Denk aan de Grande Punto die gelijk was aan de Opel Corsa D en natuurlijk de Opel 159.

Punch Group

General Motors Global Propulsion Systems is verkocht aan de Punch Group. Een groep Belgen die grote plannen hebben met de technische tak van GM. Alle werknemers, 650 stuks, zullen hun baan blijven behouden. Punch Group heeft als eerste opdracht het ondersteunen van The General. Ze zijn vrij om ook andere partijen te voorzien van hun expertise. Dat laatste is best opmerkelijk, want een dergelijke behandeling kreeg Victor Muller bij Saab absoluut niet, integendeel. Nu moet het in een andere context geplaatst worden, maar GM is relatief mild geworden, zo lijkt het.

Duramax

Ondanks dat General Motors het liefste overal hun V8 in lepelt, zijn er best veel motoren afkomstig van deze divisie. De zes-in-lijn Duramax diesel die in de nieuwe Chevrolet Tahoe/Silverado (en consorten) wordt geleverd, komt hier vandaan, evenals verscheidene viercilinder dieselmotoren. Per ommegaande is de Turijnse toko in handen van de Belgen.