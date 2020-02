Volkswagen komt toch tot schikking over schadevergoeding

Na een eerdere gestrande poging is de kogel nu alsnog door de kerk.

Volkswagen wordt nog steeds achtervolgd door het dieselschandaal. Vandaag is er weer een stap gezet om het hoofdstuk eindelijk af te sluiten. Er is namelijk een schikking getroffen met de consumentenorganisatie die gedupeerde dieselrijders vertegenwoordigd.

Volkswagen heeft uiteindelijk toch een akkoord weten te bereiken met de Duitse consumentenorganisatie VZBV. Eerder liepen de onderhandelingen spaak omdat de advocaten een vrij riante vergoeding van €50 miljoen eisten. Dat vond Volkswagen toch iets te brutaal. De aanklacht van de organisatie werd ingediend in 2018.

Volkswagen maakt vanmiddag bekent dat ze in totaal €830 miljoen gaan betalen. Dit bedrag was al bekend, maar nu is de zaak dus officieel rond. Volkswagen zegt dat ze er alles aan zullen doen om de bedragen zo snel mogelijk over te maken.

Het was nog niet bekend om hoeveel klanten het zou gaan. Vervolgens was ook nog enige verwarringen over. Bloomberg meldde vandaag dat het ging om 400.000 klanten. Uit het bericht van VZBV blijkt echter dat het gaat om 260.000 klanten.

Als we €830 miljoen delen door 260.000 komen we gemiddeld uit op ruim €3.000 per klant. Het precieze bedrag hangt af van het type auto. VZBV meldt dat het bedrag van de schadevergoeding zal variëren van €1.350 tot €6.257. Het is niet bekend hoeveel de veeleisende advocaten nog op hebben kunnen strijken.