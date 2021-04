Deze Porsche 911 is nóg veel meer bijzonder dan je denkt - Autoblog.nl

Een echte eenhoorn, dat is deze Porsche 911.

Vaak kan het geen kwaad in het leven als je ‘het zoontje van de baas’ bent. Als je een beetje kan tellen en praten, ligt er bijvoorbeeld vast een mooie functie in het familiebedrijf voor je klaar. Maar ja, het is dan natuurlijk wel even de vraag wat het familiebedrijf precies doet. Misschien is dat namelijk wel iets heel saais waar je totaal geen trek in hebt. Dat is dan natuurlijk minder.

Voor Dr. Ferdinand Oliver Porsche, zoon van F.A., is de family business gelukkig best wel spannend. Er worden namelijk bijzondere auto’s gemaakt. Dat is ten eerste best lucratief, maar ten tweede ook gewoon gaaf. Zeker als je zelf ook een beetje een benzinehoofd bent. En dat is Dr. Ferdinand Oliver zeker, getuige deze mokergave 911 die naar verluidt door hem is samengesteld.

Dat laatste is meteen ook hetgeen waardoor deze unit zo extra speciaal is. Want Porsche heeft natuurlijk Porsche Exclusive. Daar kan je als klant terecht als je een bijzondere kleur op je auto wil of je gordels in lila wil laten uitvoeren. Leuk en aardig, doch voor de familie zelf is er, nog net iets meer mogelijk. Het is zeg maar een soort Vodafone Family and Friends, alleen dan voor werkelijk unieke Porsche’s.

Ferdinand Oliver heeft namelijk zoals je ziet net als broertje Wolfgang gekozen voor groene (oak green) lak. Maar, dat is nog maar het begin. Het plebs kan dat namelijk ook doen. Specialer is al het dak, dat op verzoek in een cognacesque kleurtje is uitgevoerd. De stoelen en de rest van het interieur zijn bekogeld met lappen leder in de kleur Luxor Beige. De ‘Kever-uitlaten’ lijken nu niet meer zo speciaal, elke Carrera S heeft ze ook. Maar vergeet even niet dat de dubbele uitlaat ‘meer in het midden’ pas kwam met de 991.2 facelift voor de Carrera S. Zoals je ziet is deze auto een 991.1. Tenslotte zijn er de mat-zwarte Fuchs wielen, die apart voor deze unit gemaakt zijn.

Tenslotte? Was dat dan alles? Maar neen! Veruit het gaafste moet namelijk nog komen. Deze op het oog normale 991.1 4S met gave kleurtjes, heeft namelijk…De atmosferische 4.0 liter motor uit de 991.1 GT3 RS onder de kap met 500 pk. Dit is geregeld door de tunings-b0iZ van MTM. Helaas is de auto wel voorzien van AWD zoals elke 4S, in plaats van premium RWD. De PDK-bak is hier apart op aangepast, dat dan weer wel.

Volgens de verkoper, zou de hele ombouw (op papier?) 270,698 Euro gekost moeten hebben. Bovenop de prijs van een standaard 4S cabrio, welteverstaan. Waarom de auto er nu uitgaat bij de familie Porsche is niet bekend. De vraagprijs wel, die bedraagt namelijk 382.000 Euro. Ga jij deze unieke unit daarvoor ophalen in Oostenrijk?