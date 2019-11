Goud is fout? Exclusieve 911 broertjes in Nederland

Bling bling money ain't a thing.

In de categorie spots die je niet elke dag ziet, vandaag deze twee gouden elfjes. Alweer ruim twee jaar geleden trok Porsche het doek af van de 911 Turbo S Exclusive Series, als voorzichtig begin van de gebruikelijke ‘afscheidsmodellen’ van een uitgaande 911-generatie. Hoewel voorzichtig; met 607 pk en een nul-naar-honderd tijd van 2,9 seconden was en is het speciaaltje natuurlijk geen laffe herder.

Het ging echter niet alleen om prestaties bij de Exclusive Series, maar vooral ook om de stijl. Porsche Exclusive Manufaktur boog zich over de gedurfde samenstelling met veel zwart en goud. In het oog springen natuurlijk de striping en de kleur van de lak an sich, maar de duivel zit ‘m in de details. Kijk je goed naar de wielen dan zie je dat ze in zwart hoogglans gespoten zijn met designlijnen in goudgeel metallic. Gluur je vervolgens achter de wielen dan vind je zwartkleurige remklauwen met goudgele Porsche-logo’s. Kijk, daar zie je die 301.600 Ekkermannen dus in terug. Dat moest de in een oplage van 500 stuks gebouwde gesloten versie destijds namelijk nieuw kosten in Nederland.

Veel later kwam er van de Turbo S Exclusive Series ook nog een open variant in een oplage van 200 stuks. In principe had die exact dezelfde specs als zijn gesloten broer, maar de ‘cab’ was speciaal bedoeld voor de Amerikaanse markt, in Europa kregen we ‘m niet. Zodoende is het extra bijzonder om deze twee units gebroederlijk te zien staan bij Porsche Centrum Gelderland. Op autojunk vind je trouwens nog meer foto’s van @mickkok. Nu alleen nog even navragen of de bespoke bagageset en de chronograaf er ook bijzitten. Oh, zo’n helm van Custom Dreams hoort er trouwens ook nog wel bij eigenlijk…