Deze Porsche 911 occasion komt ons bekend voor

Toch nog opgelapt na een vrij groot ongeluk: deze Porsche 911 occasion hebben we eerder in deze staat gezien.

De eerste zijn in iets is leuk, maar er zijn ook dingen waar je niet de eerste in wil zijn. Het crashen van een ‘exoot’ is daar eentje van. Het is nooit leuk om je auto te zien met flinke schade, maar als het gaat om iets duurs doet het altijd extra pijn. Voor zover wij weten is er één iemand de eerste die een flinke klapper heeft gemaakt met een nieuwe Porsche 911 (992). Namelijk deze (drugs)meneer die in juni achterstevoren op de A27 eindigde.

Herstellen

Een zware crash veroorzaakt door iemand die onder invloed was: het is niet bepaald zacht gegaan allemaal. De 992 is niet onherkenbaar vervormd maar het ooit zo strakke neusje van de Duitse sportwagen heeft wat plastische chirurgie nodig. Of meer dan dat, er is een gigantische hap uit het plaatwerk en de dragende onderdelen rechtsvoor.

Betere blik

Vandaag krijgen we iets beter belicht hoe de Porsche 911 uit het ongeluk eraan toe is: hij duikt op als occasion.

Flink gehavend

We hebben op de foto’s van destijds al wat schade gezien, maar nu is de auto ook van andere hoeken te zien. Rechtsachter bijvoorbeeld, waar ook een lekkere afdruk van vermoedelijk een vangrail zit. Van voren lijkt het iets minder heftig, omdat de motorkap een beetje rechtgetrokken is en het losliggende stuk bumper weer min of meer op de juiste plek is gehangen. Maar de grote hap eruit, die ook nog eens de velg uiteen heeft gereten, zegt genoeg.

Onderdelen

Daar je natuurlijk niet beloond moet worden om drugs te gebruiken in een Porsche (of auto an sich), is de bestuurder er goed vanaf gekomen. We zouden dan ook willen zeggen dat het interieur ongeschonden is, maar dat is niet helemaal juist. Een drietal geplofte airbags maakt dit toch nog vatbaar voor wat reparatiewerk. Maar je kunt het ook omdraaien: deze 992 had een flinke bak opties aan boord. Heb je dus toevallig drie velgen, wat ruiten, deuren, stoelen, een stuur, of een volledig dashboard inclusief middenconsole nodig om een andere 992 mee op te kalefateren, dan is dit misschien wel een ideale donorauto.

Fixen

We vragen ons namelijk af of er nog leven zit in het witte exemplaar die intiem werd met de vangrail van de A27. De flinke optielijst en natuurlijk het feit dat de auto gloednieuw is (2019), heeft nog een beetje waarde in de auto kunnen pompen. Verder werd de afschrijving versneld met een paar jaartjes en kun je dit project (want je gaat er hoe dan ook werk van hebben!) bij Boonstra Schadeauto’s op de kop tikken voor 89.950 euro.

Met dank aan @flyerbunch voor de tip!