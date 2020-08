Ferrari beoogt twee vervangers voor vroegtijdig vertrek Vettel

Vettel is op weg naar een roemloos vertrek door de achterdeur bij Ferrari. In geval dat dit zich nog eerder voltrekt dan verwacht, hebben de Italianen naar verluidt reeds twee supersubs in gedachten.

Het Vettel-tijdperk bij Ferrari is bijna voorbij. De Duitser tekende vroeg in 2014 een contract bij de Scuderia om vanaf 2015 voor veel geld het nieuwe speerpunt te worden van het team. Voor Ferrari leek het een logische keuze. Vettel was de regerend viervoudig kampioen en hun eigen eerste coureur Alonso ging het team verlaten.

Je zou kunnen zeggen dat Ferrari vervolgens reeds in 2014 al de nodige twijfels had kunnen ontwikkelen. Net als Ferrari zelf dat jaar, won Sebastian namelijk geen enkele race. Op zich niet gek gezien de dominantie van Mercedes, maar pijnlijk voor Seb was wel dat teammaat Ricciardo wel drie keer won. Een van die overwinningen (Canada) kwam weliswaar in een race die naar SV5 leek te gaan totdat de strategie hem parten speelde, maar dan nog. Ricciardo, die maar nipt de voorkeur kreeg boven Vergne voor het Red Bull stoeltje, troefde de Duitser zowel qua punten als in het kwalificatieduel af. Een beetje zoals Lando Norris dat dit jaar tot op heden doet bij Ferrari’s nieuwste aanwinst Carlos Sainz…

Toch begon het dienstverband van Vettel bij Ferrari op papier niet slecht. Met de kennis van nu denk je wellicht ‘ja maar het had misschien beter gekund’, maar dat is de koe in de kont kijken. Realistisch gezien had Ferrari in 2015 en 2016 geen enkele kans tegen Mercedes. Met Sebastian werd Ferrari in ieder geval weer een team dat af en toe races won.

De beste jaren van Ferrari in dit nieuwe ‘turbotijdperk’ luidden echter uiteindelijk de neerval van Vettel in. De rode brigade begon sterk aan het seizoen van 2017 met twee overwinningen van Seb in de eerste drie races. De Duitser voerde lange tijd het kampioenschap aan, maar voelde de macht van de snelle Mercedes op zijn schouders drukken. Dat bleek wel in Azerbeidzjan, waar Vettel achter de safetycar zijn geduld verloor en opzettelijk Hamilton een tikkie gaf. Hoewel Seb daarna nog won op de krappe Hungaroring vonden Hamilton en Mercedes het na de zomerstop Schluß mit lustig. In zes races won HAM vijf keer en werd hij een keer tweede, niet achter Vettel, maar achter Verstappen in Maleisië. Pas nadat het kampioenschap op die manier beslist was, mocht Vettel nog een keer winnen in Brazilië.

2018 begon daarna echter nóg beter voor Vettel, met twee klinkende zeges in de eerste twee races. Waar de kracht van de Ferrari in 2017 nog vooral in het chassis leek te liggen (op krappe baantjes zoals Monaco en de Hungaroring), leek nu opeens de motor ook een match of zelfs meer voor de oppermachtige Mercedes Power Unit. Ferrari deed het lekker op onvervalste ‘power circuits’.

In Sebs eigen Hockenheim leek het allemaal serieus de kant van Ferrari op te komen. De druk leek meer op HAM te staan en echte kenners weten: onder druk maakt HAM nog weleens een foutje. Zo ook nu. Hamilton vergallopeerde zich in de kwalificatie en moest ergens achter in het veld starten. Seb mocht starten vanaf pole. Een ideale mogelijkheid om een gaatje te slaan naar LH44 in het kampioenschap, met een aantal circuits waar Ferrari als favoriet gold nog voor de boeg.

Het werd echter de ultieme meltdown voor SV5. In een vochtige race knokte Hamilton zich terug naar het front, terwijl Vettel in gewonnen positie lullig van de baan glibberde. Daardoor won HAM zelfs de race, terwijl Vettel zero points mocht bijtellen. Vettel won nog in België, maar het was wederom Hammertime. Van de laatste acht races won Hamilton er zes. Vettel leek geknakt terwijl zelfs zijn trouwe vrind Raikkonen nog een race won in ‘Murica.

Nou kan je natuurlijk cynisch zijn en zeggen dat Mercedes het de hele tijd in de tas had. Beide seizoenen eindigden immers met een enorme zegereeks van de toen nog zilveren. Toch vond Ferrari het tijd voor een andere aanpak. Na jaren van speculaties dat het zou gaan gebeuren, nam team rood daadwerkelijk afscheid van Kimi. In zijn plaats geen nieuwe lay up voor Seb, maar jonge hond Charles Leclerc. De rest is nog zo’n recente geschiedenis dat we ervan uitgaan dat je het nog kan herinneren. In een notendop: Leclerc bleek ietsje sneller dan Vettel en Vettel kreeg geen nieuwe contractaanbieding.

Dat brengt ons met een korte inleiding naar de dag van vandaag. Volgens kwaliteitspublicatie AutoBild gaat er in de F1 paddock het gerucht rond dat Ferrari al bezig is met het scenario dat Vettel het seizoen niet afmaakt. De Duitser kent een horrorstart van het seizoen, alleen in Hongarije kwam hij aardig voor de dag. In Silverstone was VET veel trager dan LEC en bewees de boordradio dat er groeiende frustraties zijn tussen coureur en team.

Mocht dit er uiteindelijk toe leiden dat Vettel en Ferrari eerder dan verwacht hun relatie beëindigen, hebben volgens AutoBild twee mannen de beste papieren om het zitje tot het eind van het seizoen in te vullen. Hun namen zijn Nico Hulkenberg, bijna de beste F1 coureur ooit, en Kimi Raikkonen, nog altijd de laatste Ferrari wereldkampioen. Waarvan akte.