Ken Block ziet meer in het donker met zijn Ford F-150

Obstakels op de weg spotten is kinderspel met de Ford F-150 van Ken Block.

Wie zich afvraagt wat het meest extreme is wat je kunt doen met alle typen vierwielers, moet wellicht eens kijken bij Ken Block. De Amerikaanse coureur begon als rallyrijder maar groeide uit tot een fenomeen in het doen van bizarre stunts en andere gekte in vele gemodificeerde auto’s. Je kent vast wel de Gymkhana-serie, waar hij één van zijn zwaar gemodificeerde auto’s pakt om elk verlaten industrieterrein te laten voelen als een speeltuin voor autofanaten.

Normaal

De garage van Ken Block bestaat of bestond onder meer uit de welbekende ‘Hoonicorn’, een 1.000 pk sterke Mustang uit 1965, maar ook vast niet onbekend zullen zijn de rallyversies van de Ford Fiesta en Focus RS, een oude Ford Escort, RS200 en binnenkort een Mustang Foxbody. In deze ruige wereld lijkt de Ford F-150 van Ken Block een rustig apparaat te zijn. Vooruit, de gigantische banden, opgehoogde veren en stickers spreken voor zich. Maar we zien geen stickers in zes kleuren met gigantische Monster-logo’s, widebody’s, dat soort spul.

Nieuw licht

Toch heeft Ken Block een modificatie doorgevoerd op zijn Ford F-150. Er zat al een achttal vierkante LED-lampen in de voorbumper, samen met een brede lichtbak op het dak. Dat, in combinatie met de koplampen van een F-150, lijkt ons een prima setup om net even wat meer licht te hebben. Maar Block vond het kennelijk niet krankzinnig genoeg. Dus werden er wat lampen aan toegevoegd: nóg zo’n lichtbak op het dak als er al zat én op de motorkap, plus nog een rij lampen onder de dubbele lichtbak en acht stuks losse LED-schijnwerpers op de voorbumper en het dak. Jeetje mina. Of zoals Ken Block zijn video begint: “we have an obnoxious set of lights now.”

Verblindend

En daar is geen woord aan gelogen. In de video krijgen we een tour rond de nieuwe, goed verlichte Ford F-150 van Ken Block en een rondje woestijn van Utah in de nacht om het effect te zien. Om even met cijfers te gooien: een huis-tuin-en-keukenlampje wat je in je eettafellamp hebt zitten, is op zijn felst een keer 1.500, misschien 2.000 lumen sterk. De setup van Block is naar verluidt 300.000 lumen sterk(!). Hoe veel licht is té veel licht? Het lijkt er niet op dat je recht naar de voorkant van de F-150 moet staren als je houdt van dingen kunnen zien in je leven.

En zo snap je ineens waar de songtekst van de grootste hit van The Weeknd vandaan komt. Wat de overheid er van vindt is trouwens niet bekend, maar het lijkt ons verstandig om de hele lichtsetup niet constant aan te hebben staan op de openbare weg.