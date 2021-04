Zes Porsches die NIET stervensduur zijn - Autoblog.nl

Aan de ene kant zijn er oudere Porsches waarvan de prijzen nog steeds de pan uit rijzen, maar gelukkig zijn er aan de andere kant ook bereikbare Porsches.

Een Porsche, Ferrari, Lamborghini of Aston Martin bezitten: als je op deze website te vinden bent is de kans vrij groot dat dit een droom is die je koestert. Een auto van de laatste drie merken bezitten is voor de meeste gewone stervelingen niet weggelegd. Een Porsche-eigenaar worden zonder advocaat of bankdirecteur te zijn kan echter wel degelijk. Mits je flink spaart. En vervolgens nog even doorspaart om ook het onderhoud te kunnen betalen. Maar het kan wel. In het lijstje van vandaag gaan we de meest bereikbare modellen langs.

Porsche Boxster

De meest voor de hand liggende bereikbare Porsche is de Boxster van de 986-generatie, oftewel de eerste generatie. Nadat de 924 en de afgeleiden daarvan het twee decennia vol hadden gehouden, kwam Porsche in 1996 met een nieuw instapmodel. De Boxster was een hele andere auto, geïnspireerd op de 550 Spyder. Met een vanafprijs van €57.000 was deze instapper geen goedkoop speelgoed, maar de afschrijving heeft inmiddels ruimschoots de tijd gehad om zijn werk te doen. Boxsters zitten nu in de range van €9.000 tot €23.000. Als je geen bezwaar hebt tegen het jaren ’90-design met de welbekende koplampen heb je voor relatief weinig geld een raszuivere Porsche.

Porsche Cayman

Helaas is er nooit een Cayman 986 geweest, dus daarvoor moeten we een generatie verder kijken. Dat gaat gepaard met een verschuiving van het budget: 987 Cayman’s zitten tussen de €22.000 en de €38.000. Daar krijg je ook wat voor terug. De Cayman is een stuurmansauto pur sang, zeker de Cayman S. Boze tongen beweren zelfs dat het met zijn middenmotor een betere sportauto is de dan de 911.

Porsche 996 Carrera

Nu we het toch over de Porsche 911 hebben: tussen de dure klassieke 911’s en de eveneens dure moderne 911’s bevindt zich de 996. Het niet de populairste generatie is en ze in het gat tussen klassiek en modern in zitten zijn ze relatief betaalbaar. Zelfs eenvoudige autojournalisten kunnen er een rijden. De huidige prijzen zitten in de orde van €17.000 tot €35.000. Er zijn uiteraard nog duurdere versies, maar we hebben het nu over de Carrera-modellen.

Porsche Cayenne

De eerste Cayenne is waarschijnlijk niet de droomauto van de echte Porsche-liefhebbers, maar het is wel een bereikbare Porsche. Daarom hoort deze dus ook in het lijstje thuis. Eigenlijk hoort juist deze auto in het lijstje thuis want het is de goedkoopste Porsche die je kunt vinden. Er zijn er zelfs onder de €5.000 te vinden. Daar kun je beter met een grote boog omheen lopen, maar ze zijn er wel. Voor mooie exemplaren ga je in de richting van de €30.000. In diezelfde prijsrange zijn er overigens ook al genoeg exemplaren van de tweede generatie te vinden. Die ligt in ieder geval al een stuk prettiger op het netvlies.

Porsche 924/944/968

Voordat de Boxster en de Cayman het toneel betraden vervulde de 924 de rol van instapper. Van noemenswaardige waardestijging heeft dit model nog altijd geen last, dus er zijn al exemplaren vanaf €5.000 te krijgen. Prijzen van de 944 beginnen zo rond de €8.000 en vanaf €12.000 komt de 968 in beeld. Als het model er als Volkswagen was gekomen (zoals oorspronkelijk het plan was), zou de auto wellicht nóg bereikbaarder zijn geweest. Maar ja, dan zou het geen bereikbare Porsche zijn geweest.

Porsche 914

Als je op zoek gaat naar een betaalbare Porsche van voor 1980 dan kom je al snel uit bij de 914, en iets specifieker de 914/4. Dit is geen Porsche die je koopt om op te scheppen. Dit model heeft namelijk een uiterst bescheiden Volkswagen-viercilinder met 80 pk. Een echte instapper dus. Qua design kan de 914 evenmin tippen aan de 911. Toch heeft de 914 ook zijn charme, al was het alleen maar omdat het eens wat anders is dan de eeuwige 911. Omdat de 914 niet bijster gewild is, zijn ook de prijzen beter te behappen: die zitten tussen de €12.000 en €35.000.

