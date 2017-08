Deze Porsche-dealer nam een jonge rijkaard niet serieus

"Moet je dat ventje zien".

Porsche South Bay in Los Angeles heeft een beschadigde reputatie opgelopen. Medewerkers van de dealer namen een geïnteresseerde niet serieus. De jongeman deelde zijn ervaring op Facebook en het verhaal werd wereldwijd gedeeld door media.

Cody James is een 22-jarige ondernemer die zijn vermogen vergaarde met programmeren. Ook harkte hij de nodige cash binnen door een accessoire te ontwikkelen voor de iPhone 7. James staat in de Forbes ’30 Under 30′-lijst. Dit is een lijst met 600 (rijke) ondernemers jonger dan 30 jaar die volgens Forbes game changers zijn in hun vak.

Met zijn zuurverdiende knaken was Cody zoekende naar een toffe auto, met een lichte voorkeur voor de Lamborghini Huracán. Hij had nog nooit gereden in een Porsche, maar zijn vrienden hebben GT3 RS’en, 911 Turbo’s en twee van zijn vrienden rijden in een 918 Spyder. Dit maakte Cody nieuwsgierig naar het merk. Hij was toevallig in de buurt van Porsche South Bay en besloot een kijkje te nemen.

Eenmaal binnen merkte Cody dat de medewerkers druk waren met andere klanten/geïnteresseerden. Hij besloot naar een aantal GT3’s te lopen. Hij was geïnteresseerd in een 911 GT3 of GT3 RS (rijtest) en hoopte bij de dealer wat meer informatie te krijgen over de modellen. Een manager kwam naar Cody toe en vroeg of hij al was geholpen. Nee, antwoordde de 22-jarige. De manager verwees hem naar drie verkoopmedewerkers die beschikbaar waren. Eén van de medewerkers stapte op Cody af. Cody legde uit dat hij geïnteresseerd was in een GT3 RS en dat hij recent zijn Nissan GT-R (aankoopadvies) had verkocht. De medewerkster legde vervolgens uit dat ze vaker ‘dromers’ op bezoek krijgen en dat ze geen joyrides waarderen. De verbaasde Cody legde vervolgens uit dat hij enkel geïnteresseerd was in informatie en geen behoefte had aan een proefrit.

De vrouw ging vervolgens een manager halen. De manager haalde er vervolgens een andere medewerker bij. Deze vroeg Cody of hij een proefrit wilde maken. Cody zei enkel informatie te willen. Toen vroeg de verkoper of hij misschien een proefrit in een 911 Turbo S wou maken. Nee, antwoordde Cody opnieuw. Hij zei enkel geïnteresseerd te zijn in een GT3 (RS). De medewerker stond erop dat de 22-jarige een proefrit moest maken met de Turbo S. Uiteindelijk ging Cody mee in de ongemakkelijke situatie.

Bij terugkomst gaf hij aan écht niet geïnteresseerd te zijn in een Turbo S. Tijdens het gesprek merkte hij op dat de medewerker een foto van hem op zijn smartphone had. Toen bleek dat de medewerker hem op Google had opgezocht. Waarom, vroeg Cody zich af. Toen gaf de medewerker uitleg. Hij zei dat de medewerkers niet konden geloven dat een 22-jarige serieus voor een GT3 RS zou komen kijken. Ondertussen hadden de medewerkers onderling berichten naar elkaar gestuurd over de jongeman. Hij zei Cody wel serieus te nemen om zijn medewerkers het nakijken te geven.

Met een naar gevoel zei Cody niet meer geïnteresseerd te zijn. Twee uur na zijn bezoek deelde hij het verhaal dus op Facebook. Of die GT3 RS er ooit gaat komen? Onderstaande berichtje doet vermoeden van niet.