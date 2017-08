De nieuwe i30 N als sportieve station is een puik idee

Deze Zuid-Koreaan oogt best appetijtelijk.

Hyundai lanceert de i30 N voor zover bekend alleen als hatchback. De reguliere i30 is er echter ook als Wagon en wat als je daar nu een N-sausje over smeert? Wel, dan krijg je bovenstaande photoshop. Een station waar je je niet in hoeft te schamen.

Zo’n i30 N Wagon zou kunnen concurreren met de Seat Leon Cupra ST en Ford Focus ST Wagon. Eerlijk gezegd vind ik de Hyundai als station beter ogen dan de twee genoemde concurrenten. Met 250 pk en 353 Nm kom je bovendien niets tekort.

Het is niet bekend of Hyundai op de achtergrond werkt aan een i30 N Wagon. Bovendien hebben de Zuid-Koreanen niet eerder een powerstation op de markt gebracht. Het podium is eerst aan de echte i30 N. De sportieve hatchback zal door Hyundai over een maand in Frankfurt worden gepresenteerd. Eind dit jaar staat ‘ie bij de dealer. (via X-Tomi Design)