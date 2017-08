Autoblog Advies: Duitse klassieker voor € 50.000

Kun je tegenwoordig nog wat krijgen voor 50 mille als je een oude Germaan zoekt?

Autoblog.nl is een Nederlandse site, die desalniettemin een enorme achterban in het buitenland heeft. Met name de Belgen zien we geregeld voorbij komen. In dit geval ook voor de adviezen, want we hebben een aanvraag ontvangen van een zuiderbuur! Het gaat om een bericht van Lennarth. Hij is namelijk in de fortuinlijke positie om een leuke auto uit te kunnen kiezen.

Lennarth heeft de beschikking over een riant budget en wil dat graag spenderen aan iets met vier wielen. Hulde! Maar Lennarth wil het wel wijs besteden. Dus niet een nieuwe Kia Sorento, maar een heuse klassieker. Eigenlijk om twee redenen. Ten eerste voor de hobby kilometers. Ten tweede als investering. Het zou Lennarth niet verkeerd uitkomen als de auto meer waard zou worden. Het belangrijkste is dat de auto redelijk betrouwbaar is. Laatste wens: de voiture moet uit Die Heimat komen. In de tabel staat het allemaal duidelijk beschreven:

Huidige /vorige auto's: Seat Leon, Audi A4 Allroad Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €50.000 Jaarkilometrage: 2.500 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Oldtimer voor tijdens het weekend Gezinssamenstelling: 2 volwassenen + 2 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Duitse merken, waardevaste modellen No-go modellen / merken: Wagens met beperkte betrouwbaarheid

Voordat we beginnen met de aanbevelingen een klein algemeen advies. Het is namelijk onmogelijk in te schatten hoe betrouwbaar een klassieker is. Staat, historie, onderhoud en liefde zijn minimaal net zo belangrijk als een reputatie voor betrouwbaarheid. Kilometers zijn niet zo heel erg belangrijk. Een auto van 25 jaar oud met twee ton op de klok heeft jaarlijks 8.000 gelopen. Dat valt heel erg mee. Tweede tip. Als je de keuze hebt gemaakt voor een type auto is het zaak je goed in te lezen. Bekijk op merk- of model-specifieke fora en sites voor de belangrijkste aandachtspunten. Laatste tip: zoek de auto die je het meest aanspreekt. Mocht de waardestijging niet zo uitpakken als je had gewenst, dan heb je er nog wel lol aan gehad!

Audi Quattro

€ 49.950

1981

60.000 km

Een waar icoon. De DTM specials (M3 en 190 Cosworth) zitten al jarenlang in de lift. Nu lijkt de Audi Quattro dan eindelijk omhoog te gaan. De zeer zeldzame Sport Quattro is al onbetaalbaar. In het budget zijn tegenwoordig nog goede Ur-quattro’s van de eerste serie te vinden. De Audi quattro is nog heerlijk old-school. Dus een roffelende vijfcilinder met bakken turbo-lag. Maar het moment dat de turbo erin komt bij het uitaccellereren van een bocht blijft een zeldzaam genoegen.

Porsche 944 Turbo

€ 49.950

1985

87.500 km

De Porsche 911 is natuurlijk bijna de standaard keuze, maar is het ook de beste Porsche? Dat valt te betwijfelen. De Porsche 944 Turbo doet eigenlijk alles net even beter. Ondanks de fabrieksopgave is de 944 Turbo gewoon de snellere auto. Maar ja, dat helpt niet echt bij het aanprijzen van een 911 of 928. De motor is in principe de helft van de 928’s V8, maar dan met een enorme turbo. Het opgegeven vermogen van 220 pk mag gerust een understatement heten. Maar waar de auto echt op scoort is wegligging, die nog echt van deze tijd is. Obscuurder kan ook in de vorm van de 924 Carrera GT, maar die auto’s zijn stervensduur zonder daadwerkelijk beter te zijn. In het budget kun je de mooiste 944’s Turbo’s vinden.

Mercedes-Benz 450 SL (R107)

€ 47.900

1979

37.500 km

Als het niet direct heel sportief hoeft te zijn, maar uiterst plezierig. Ondanks de naam ‘Sport Leicht’ staat alles in het teken van comfortabel cruisen. Zeker in het geval met een V8 en automaat. Het is een beetje een standaardkeuze, maar daar zijn goede en valide redenen voor. De SL is namelijk geschikt om geregeld mee te rijden. Deze auto komt uit de tijd dat Mercedes hun auto’s nog te goed bouwde. Mits het onderhoud correct en tijdig is uitgevoerd, is de betrouwbaarheid uitstekend te noemen. In het budget zijn er voldoende keurige exemplaren te vinden. De SL was populair onder coureurs (Schumacher), Stalinistische dictators (Ceaușescu) en schreeuwende dementen (Trump).

BMW 3.0 CS (E9)

€ 49.500

1972

95.000 km

Persoonlijke favoriet. Zo’n Batmobile (CSL) is natuurlijk iconisch en bruut, maar wellicht te opvallend. De 3.0 CS is een zeldzaam elegante auto. Een zwarte met beige interieur en voldoende glimmend chroom staat voortreffelijk. Het is overigens wel een oude auto ondertussen, dus qua rijden overduidelijk een oldtimer. Maar wel een heel erg fijne! De zes-in-lijn is niet mega-krachtig, maar wel heel soepel. Je moet een beetje toeren maken om de snelheid erin te houden, maar dan word je beloond op een turbine-achtige huil zoals alleen een BMW kan maken. Qua waardestijging ook een solide belegging, volgens de Duitse Oldtimer Index.

Porsche 911 Carrera 3.2 Coupe (G-Modell)

€ 47.500

1984

85.000 km

De Porsche 911. Behoeft die auto nog enige introductie? Tegenwoordig is de Carrera de basis-911, maar er is een tijd geweest dat er nog een model onder zat. Je kan namelijk ook kiezen voor de 3.0 SC. De 3.2 Carrera is sneller, strakker en sportiever. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat je zeer strakke 3.0 SC’s kunt krijgen in het budget. Dit terwijl de 3.2’s al aardig prijzig beginnen te worden. De 911 biedt wel een unieke sensatie tijdens het rijden. Tel daarbij op dat ze behoorlijk betrouwbaar en ze zelfs redelijk praktisch zijn. Het is dus niet vreemd dat het model veel mensen aanspreekt.

Bitter CD Coupe 5,3

€ 49.000

1978

74.500 km

Hartstikke leuk en aardig, zo’n 911 of SL. Maar zijn dat niet erg voor de hand liggende keuzes? Wellicht. Voor 50 mille kun je ook een ware exoot krijgen als de Bitter CD Coupe. Bitter is het geesteskind van Duitser Erich Bitter en de Bitter CD Coupe was zijn grootste succes. Nu moet je je daar niet te veel bij voorstellen, want er zijn er minder dan 400 van gebouwd. De Bitter CD staat op het platform van de Opel Diplomat en heeft een 5.3 liter V8 van Chevrolet onder de kap. Vrij sobere techniek voor zo’n schitterend ontwerp. Voor de motor en aandrijflijn is voldoende te vinden, maar voor specifieke onderdelen als plaatwerk en dergelijke moet je goed zoeken. De opvolger van de CD (de SC) kan ook in het budget, maar is nog lastiger te vinden.

Ford Escort RS2000

€ 45.000

1973

30.000 km

Van de eerste Ford Escort zijn een paar leuke varianten geweest: de RS1600, de Mexico en deze RS2000. De RS1600 is de meest bijzondere. Deze heeft de 1.6 Cosworth-BDA Twin Cam met 115 pk. De RS2000 is de ‘trage’ variant met de 2-liter motor uit de Pinto, goed voor 100 pk. Om mee te rijden is de RS2000 zeker niet te versmaden. De RS2000 heeft meer koppel en is minder nukkig. Daarbij zijn uitstekende exemplaren goed te vinden in het budget, een RS1600 is lastiger. Waar je wel goed op moet letten is of de auto origineel is. Van de RS zijn niet zo veel exemplaren gemaakt, van de gewone Escort wel. Er zijn voldoende Escorts omgebouwd. Die kunnen net zo leuk zijn, maar niet zo duur.

Yolo: Alpina B9 Coupe (E24)

€ 55.000

1982

125.000 km

Mocht de 3.0 CS net even te klassiek zijn, is een BMW 6 Serie een goede optie. In het budget kun je schitterende exemplaren vinden. Maar het kan zelfs schaarser, want wat dacht je van de Alpina B9? Met deze auto was je in de vroege jaren ’80 helemaal het mannetje (m/v). Qua prestaties kom je nog steeds niets te kort eigenlijk, want een 0-100 km/u tijd van 6,9 seconden is nog steeds erg vlot te noemen. Hetzelfde geldt voor de topsnelheid van 245 km/u. De B9 is zeer zeldzaam, dus je hebt niet veel keuze. Een B7 Turbo is eventueel ook mogelijk, maar dan moet je je budget verdubbelen.