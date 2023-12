Deze Porsche GT3 coureur is 14 jaar oud (ja, 14!)

Wat deed jij toen je 14 jaar oud was? Waarschijnlijk nog bezig om op de Playstation wat racespellen uit te proberen. Dat hebben wij hier op de redactie ook allemaal gedaan. Voor Tommie van der Struijs ligt het even iets anders. In plaats van een playseat, zit hij in een Porsche 911 GT3 Cup en in plaats van een een racegame kan hij spelen op een echt circuit.

Van der Struijs heeft zijn EU-racelicentie bemachtigd via GP Elite. Pas als Tommie 15 jaar oud, mag hij daadwerkelijk gaan racen. Op de beelden zie je Van der Struijs in actie tijdens de KNAF oriëntatiedag bij PG Motorsport. Wel geinig: Tommie was slechts enkele tienden van een seconden langzamer dan de ervaren instructeur.