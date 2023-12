VW- en BMW-ontwerper creëren samen bloedmooie coupé

Ze kunnen heus wel mooie auto’s tekenen hoor, die ontwerpers van vandaag de dag.

Een mooie auto ontwerpen is niet zo moeilijk. Het is vooral moeilijk om een mooie productieauto te ontwerpen. Die moet namelijk aan alle mogelijke eisen voldoen en passen binnen een bepaalde designfilosofie. Als ontwerper wordt je dus op allerlei manieren in je vrijheid beknot.

Een aantal bevriende auto-ontwerpers besloot daarom de handen ineen te slaan en in hun vrije tijd hun eigen auto te ontwerpen. Grigori Butin (ex-Volkswagen, nu NIO) was verantwoordelijk voor het exterieur, terwijl Qiuchen Lee (interieurontwerper bij BMW) de binnenkant deed. Zij kregen hulp van Tiago Aiello, die werkzaam is bij Volvo.

Het resultaat is de Aegis, een fraaie sportcoupé met klassieke proporties. Want dat is natuurlijk wat je ontwerpt als je alle vrijheid krijgt als designer. Dan ga je geen EV ontwerpen die veel te hoog is en een korte neus heeft.

Deze auto is dus niet ontworpen voor een bestaand merk, maar er zijn wel wat trekjes te zien van bestaande modellen. Van achteren lijkt het vooral een kruising tussen een Aston Martin DB11 en een Ferrari Roma. Maar dat is helemaal niet erg. Als je vriendin een kruising is tussen Natalie Portman en Monica Bellucci ga je ook niet klagen.

Deze auto bewijst dus dat hedendaagse designers heus wel mooie auto’s kunnen ontwerpen. Als ze voor de baas werken moeten ze alleen voldoen aan de wensen van de markt (en de marketingafdeling). En die willen meestal geen fraaie coupés, jammergenoeg.

Wellicht ten overvloede, maar deze Aegis gaat dus niet gebouwd worden. Het is puur een hobbyproject van de eerder genoemde designers. Kunnen ze ook weer eens een keer wat moois maken.

Via: Behance