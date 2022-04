Deze ‘puntgave’ BMW E30 staat voor weinig bij de Domeinen

Alhoewel, het zou ook zo maar eens kunnen dat deze ‘puntgave’ BMW E30 tóch een aantal schoonheidsfoutjes heeft…

Ah! We hebben weer iets op onze favoriete veilingsite gevonden. De Domeinen inderdaad. De plek waar de betere crimineel, fraudeur of brave huisvader die vanwege de torenhoge prijzen anno 2022 een boete of aanslag niet meer kon betalen vakkundig van zijn auto wordt afgeholpen.

Daar staan heus niet alleen Lamborghini Urusen, Bentley Continentals of Kia Rio’s (van die brave huisvaders zijn die) te koop hoor. Soms vind je er ook pareltjes die op andere plekken onbetaalbaar zijn. Zoals deze BMW 318i. Uit de E30-serie en dus uitermate gewild. Ondanks dat hij 2 cilinders mist.

Puntgave BMW is misschien niet zo puntgaaf

Zo is deze E30 in 1990 origineel geleverd in ons eigen Nederland. Dat is toch altijd fijn, zo’n ‘period correct’ kenteken op je ouwe Bimmer. En als je de afzichtelijke BBS’jes en de dubbele pauperpijp even wegdenkt, heb je een mooi origineel exemplaar te pakken. Niks mis mee, laat het bieden maar beginnen.

En daar, beste lezers en lezeressen (M/V/X), komt dan toch dat spreekwoordelijke addertje onder het gras vandaan gepiept. Spreekwoordelijk inderdaad, want het is nu niet zo dat er ineens een echte adder in je achtertuin onder de graszoden vandaan komt. Dat zou raar zijn. Nee, er is iets niet pluis betreffende deze BMW E30 318i.

Wat zien we op deze E30? Roest, roest en roest

Want als je even door de foto’s scrollt zie je helaas dat de roestduivel heeft toegeslagen op deze ooit zo puntgave BMW E30. De auto lijkt helaas wel krokanter dan de verse inhoud van een zak Croky Bolognese chips.

Onder de vooruit zit roest, onder de dorpels zit roest, onder de achterbumper zit roest. Je zou er bijna van gaan zingen; Hier zit roest, daar zit roest, overal zit roest, roest… En dat zijn alleen nog maar op de delen die we kunnen zien op de foto’s, hoe de E30 er onderhuids aan toe is, weten we niet.

Maar verwacht er niet te veel van…

Maar deze roestige BMW kan wel van jou worden

Mocht jij nou een voorliefde hebben voor de BMW e30 en niet vies zijn van een beetje roest, dan is dit misschien wel dé auto voor jou. Als je een beetje handig bent met de slijptol en het lasapparaat, kun je er zo nog iets geweldigs van maken. En in redelijk tot goede staat krijg je zo nog 12.000 euro voor een 318 met vergelijkbare kilometerstand.

Lijkt het je wat? Dan kun je hier even naar de advertentie kijken. En dan bieden. Niet teveel, maar dat leek ons al duidelijk. En doe ons en ieder andere autoliefhebber een lol en maak er weer een puntgave BMW E30 van. De wereld wordt dan dankzij jou een betere plek en je reserveert alvast een plekje in de hemel.

Ik zou het wel weten. Kopen dus!