Skoda Superb (3V) Occasion Aankoopadvies (2015-heden)

Wie ruimte zoekt, is bij de Skoda Superb aan het juiste adres. Ook de derde generatie van de Superb (3V) is wat je noemt een ruimtewonder. Interesse in zo’n Superb? Check dan zeker dit Skoda Superb aankoopadvies.

Sinds 2002

De Skoda Superb maakt al sinds 2002 deel uit van de line-up van Skoda. De eerste generatie (3U) werd gebouwd van 2002 tot 2008 en de tweede generatie Superb (3T) van 2008 tot 2015. De focus van dit occasion aankoopadvies ligt op de derde generatie Skoda Superb (3V). Die verscheen in 2015 en wordt op het moment van schrijven nog steeds geproduceerd. Er is keuze uit twee carrosserievarianten: de hatchback of de extra ruimte Superb Combi.

Ruimte, veel ruimte

Nog altijd is de Skoda Superb een van de ruimste auto’s op de markt, helemaal in zijn segment. Hij doet qua interieurruimte niet onder voor een S-Klasse. Ruimte wordt door kopers van een Superb enorm op prijs gesteld. Om die reden werd de derde generatie ook een stukje groter ten opzichte van de tweede generatie Superb. Dat was mogelijk door het schaalbare MQB-platform van de Volkswagen Groep. Ook de Volkswagen Passat staat op dit platform. Het zal je dus niet verbazen dat de Superb veel techniek met die Passat deelt.

Afmetingen Skoda Superb

De Superb (3V) is met ongeveer 4,86 meter redelijk aan de maat. Ook de breedte van 1,86 meter is fors. Ten opzichte van de tweede generatie Superb is generatie drie zelfs vijf centimeter breder. Daar profiteren natuurlijk inzittenden van. Want je krijgt nog meer beenruimte en schouderruimte, terwijl het in de tweede generatie ook al niet behelpen was wat betreft leefruimte.

Handigheidjes

Skoda denkt ook slim na over die ruimte. Skoda rust elke Superb van deze generatie bijvoorbeeld uit met paraplu’s in beide voorportieren, koeling in het dashboardkastje, een ijskrabber bij de tankklep, een uitneembare led-zaklamp in de bagageruimte, een elektronisch kinderslot op de achterportieren, twee plastic strips met klittenband op de laadvloer zodat bagage niet verschuift en – tot slot – een compacte prullenbak voorin.

Facelift Skoda Superb 3V 2019

In 2019 kwam er een facelift van de Skoda Superb (3V). Die kreeg onder meer smallere lichtunits, voluit geschreven Skoda-letters op de achterklep en een opgewaardeerd interieur met ook nieuwe infotainment. Ook verscheen vanaf dat moment een plug-in hybride waarop we dieper ingaan bij het hoofdstuk motoren.

Aandachtspunten

Wil je een gebruikte Skoda Superb kopen, dan hebben we natuurlijk een aantal tips voor je. Hoewel het met de betrouwbaarheid over het algemeen wel snor zit, hebben we toch wat zaken opgesomd die van toepassing zijn op de Superb (3V).

Carrosserie en interieur

Roestproblemen zijn niet bekend bij de Superb 3V. Dus in dat opzicht geen zorgen. Heeft een auto schade gehad, controleer dan of deze deugdelijk is hersteld met fatsoenlijke materialen. Bij foutief herstel kan dat op de langere termijn problemen geven. Het interieur heeft een zakelijke, vrij tijdloze opzet, maar is wel opgebouwd uit degelijke materialen. Skoda gebruikt een mix van harde en zachte kunststoffen. Die zijn in algemene regel wel slijtvast. Hoogglans kunststof is vrij gevoelig voor krassen.

Onderstel

Onderstelproblemen van deze generatie Superb worden niet echt genoemd. Wel kan het zijn dat de boel piept en kraakt bij lagere temperaturen, maar dat heeft dan meer te maken met stugge rubbers. Controleer bij aanschaf uiteraard de schokdempers en of de auto na een drempel direct weer stabiliseert. De geluidsisolatie rondom de wielkasten kan beter.

Aandrijflijn

Controleer bij een proefrit of de DSG soepel schakelt of je geen ratelend geluid hoort. De meeste Superb-modellen van deze generatie hebben de DSG-7-automaat. Deze automaat is eigenlijk het grootste aandachtspunt van de Superb. Koppelingsplaten van DSG-transmissies zijn een aandachtspunt in verband met slijtage. Dit komt onder meer omdat DSG-automaten zeer snel opschakelen om in zo hoog mogelijke versnelling te rijden. Middels DSG-tuning kun je het schakelprogramma aanpassen. Controleer bij de TSI-motoren of deze netjes start, goed loopt en of je geen ratels hoort.

Ook van de elektromotor van Superb iV zijn wat problemen gemeld. Die zit tussen de benzinemotor en automaat in. Piepende geluiden, vibraties door onbalans in de elektromotor en DSG-automaat, er zijn diverse meldingen bekend. Let hier dus goed op bij een proefrit met zo’n plug-in hybride. Bij de plug-in hybride ligt het accupakket onder de achterbank. De laadkabel is op te bergen in een vakje onder de bagagevloer.

Elektronica

Door naar de elektronica van de Skoda Superb (3V). Waar moet je op letten? Of waar moet je rekening mee houden? Het display van de boordcomputer kan uitvallen. Maar extremer is een defecte stuurvergrendeling. Vaak is er dan een probleem met het regelapparaat van de stuurvergrendelingsmodule. Qua onderdeel niet heel prijzig, maar om te repareren wel duur want de stuurkolom moet uitgebouwd worden. Storingen in de rijhulpsystemen komen ook voor. Dit heeft dan vooral te maken met problemen van een bepaalde sensor. Denk hierbij aan de sensor van de adaptieve cruise control (ACC).

Motoren

Ook de Skoda Superb (3V) staat op het MQB-platform van de Volkswagen Groep. Om die reden komen de motoren dus overeen met die van een Volkswagen Passat. Het aanbod bestaat uit de volgende motoren.

Benzine

1.4 TSI 125 pk

1.4 TSI ACT 150 pk

1.5 TSI ACT 150 pk

1.8 TSI 180 pk

2.0 TSI 4×4 280 pk

1.4 TSI PHEV 217 pk

Diesel

1.6 TDI 120 pk

2.0 TDI 150 pk

2.0 TDI 190 pk

Motoren met ACT in de benaming beschikken over actieve cilinderuitschakeling. Het systeem schakelt dan bij deellast twee cilinders uit. De plug-in hybride Superb iV combineert een 1.4 TSI viercilinder benzinemotor met een elektromotor en kan op een volle acculading ongeveer 55 kilometer volledig elektrisch rijden volgens de WLTP-testnorm.

De Superb is geleverd met handgeschakelde zesbakken of met verschillende DSG-automaten. Bij de automaten praten we over de DSG-6 en DSG-7. De DSG-6 is alleen van toepassing op de 2.0 TDI, 2.0 TSI en op de 1.4 TSI PHEV.

De Skoda Superb generatie III biedt onder de streep ongelofelijk veel value for money. Niet voor niets is deze auto om die reden heel populair als occasion. Maar ook nieuw verkocht het model goed. In 2016 werd de Superb bijvoorbeeld door dik 3.000 Nederlanders nieuw gekocht. Dat zegt al genoeg over de populariteit.

Aanbod Skoda Superb (3V) op Marktplaats

Het aanbod van de Skoda Superb op Marktplaats.nl is wat je noemt ‘superb’. Op het moment van schrijven staan er een slordige 135 exemplaren te koop. Realiseer je wel dat ongeveer de helft van deze auto’s een dieselmotor heeft. Logisch ook, want de Superb was en is nog steeds als leaseauto heel erg in trek.

Prijzen voor de Skoda Superb (3V) lopen uiteen van ongeveer €7.000 tot dik 49.000 euro voor een nagenoeg nieuw exemplaar uit 2021 met zeer weinig kilometers. Superb-modellen met een dieselmotor zijn door de regel een stuk goedkoper ten opzichte van benzineversies. Voor het totale aanbod van de Skoda Superb kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.