Hamilton dient de haters van repliek: ‘bezig met mijn meesterwerk’

Het lijkt erop dat de uitspraken van Dr. Helmut Marko niet onopgemerkt zijn gebleven bij Lewis Hamilton.

Als topsporter kun je geen topsporter blijven. Op een gegeven moment is het klaar. Even zwart-wit gezegd: je kunt stoppen op je hoogtepunt, of je kunt je carrière als een nachtkaars uit laten gaan. Het is alleen lastig te bepalen wanneer je hoogtepunt precies is.

Mercedes

Dat geldt des te meer voor de Formule 1, omdat je in deze tak van sport enorm afhankelijk bent van je auto. Mercedes is hiervan een pijnlijk voorbeeld: het team is in één klap gedegradeerd van constructeurskampioen naar middenveldteam.

Vernedering

Vooral Lewis Hamilton heeft het daar heel moeilijk mee. De GP van Emilia Romagna was bijzonder pijnlijk. Lewis Hamilton eindigde tien plaatsen lager dan zijn teamgenoot. Dat terwijl George Russell toch in dezelfde auto reed, zoals Nico Rosberg niet naliet op te merken. Om de vernedering compleet te maken werd Lewis ook op een ronde gezet door Verstappen.

Meesterwerk

Lewis Hamilton kreeg zodoende veel kritiek van de ‘haters’. Hij slaat nu echter terug op social media. Op Instagram post hij dat hij “bezig is aan zijn meesterwerk”. Wat dat meesterwerk precies moet zijn is niet helemaal duidelijk. Je zou denken zijn achtste titel, maar Lewis gaf eerder al aan dat het kampioenschap er dit jaar niet meer in zit.

Helmut Marko

Lewis voegt er aan toe: “Ik ben degene die bepaalt wanneer het klaar is.” Dat lijkt een directe reactie te zijn op een uitspraak van Helmut Marko. De oude knar zei namelijk tegenover Sky dat Lewis wellicht dacht: ik had beter kunnen stoppen vorig jaar.

Leedvermaak

Dat schoot bij sommige mensen in het verkeerde keelgat. Lewis Hamilton voelt zich dus ook geroepen om hierop te reageren. Ter verdediging van Helmut Marko: hij gaf alleen antwoord op de vraag van Sky Sports wat er nu door Hamilton’s hoofd zou gaan. Toen zei Marko dus: “Misschien denkt hij dat hij beter had kunnen stoppen vorig jaar”. Hij zei dit wel lachend, dus het kwam een klein beetje over als leedvermaak.

Steunbetuigingen

Uiteraard kan het bericht van Lewis Hamilton rekenen op een stroom aan steunbetuigingen van zijn fans. Dat is toch hartverwarmend om te zien. Het is natuurlijk ook heel sneu, als je voor altijd zevenvoudig wereldkampioen moet blijven.