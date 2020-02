Deze Range Rover met V8 is verrassend goedkoop

Een Range Rover is niet per se heel erg duur.

Range Rover rijden hoeft helemaal niet duur te zijn. Correctie: een Range Rover aanschaffen hoeft niet bijzonder prijzig te zijn. Natuurlijk, als je een nieuw exemplaar gaat kopen, zul je de nodige pecunia mee moeten nemen.

Maar als je kijkt naar gebruikte exemplaren, valt het relatief heel erg mee. Maar als je een eigen bedrijfje hebt en voornamelijk zelf in de auto rondrijdt, heb je dan zo’n slagschip nodig? Nee, natuurlijk niet. Maar financieel kan het dan héél interessant zijn. Dat laat dit fraaie exemplaar zien.

L322 Range Rover

Het is een hele late variant van de L322-generatie. Dat is misschien wel de beste Range Rover ooit gebouwd. We zeggen expres beste ‘Range Rover’, niet auto. Het is de combinatie van extreme luxe, terreinvaardigheid en dat klassieke uiterlijk. Kortom moet je een dergelijke occasion overwegen?

Grijs kenteken

Zoals je aan de kentekenplaten hebt kunnen zien, is dit een grijs-kenteken auto. Ja, de platen zijn, geel. Het ‘grijs’ van ‘grijs kenteken’ duid op het kentekenbewijs, dat vroeger altijd grijs was. Voor de Range Rover betekent dat de cabine is afscheiden van het laadruim en dat de achterbank is verwijderd.

Hoge kosten

Nu kan dat soms onhandig zijn. Aan de andere kant: hoe vaak zit je met meerdere mensen in de auto en hoe vaak heb je die achterbank écht nodig? Precies. Een groot nadeel van dit type auto is de wegenbelasting. Als je in de provincie Utrecht woont (bijvoorbeeld), kost de wegenbelasting 768 per kwartaal, oftewel 256 euro per maand. Dat is serieus geld. Zeker omdat je met een Range Rover met V8 diesel ook rekening moet houden met het verbruik (1 op 8 als je rustig aan doet). Om maar te zwijgen van de onderhoudskosten die je aan zo’n Britse mastodont kan hebben.

Véél minder wegenbelasting

Dat verbruik en die onderhoudskosten, daar zul je mee moeten leren leven. Maar die wegenbelasting kan dus lager. De grijs-kenteken uitvoering is aanzienlijk goedkoper per kwartaal: 160 euro. Dat is iets meer dan 53 euro per maand. Met het geld wat je bespaart, kun je de brandstoftank van deze bedrijfswagen aftoppen met verse diesel.

Donkergroen

Maar we moeten de rest van deze occasion niet vergeten. Deze edelbrit heeft niet alleen de goede motor, maar ook de goede kleur: donkergroen metallic. Het geeft deze Range Rover een heel statige uitstraling, zonder dat ‘ie protserig is. Het enige nadeel is dat de velgen niet onder dit type thuishoren, maar dat is eenvoudig op te lossen.

Verstandig

Is zo’n grote Land Rover als particuliere bedrijfsauto nu een verstandige beslissing? Nee, het is geen Toyota HiAce. Maar dat is ook niet relevant. Als je je zelf altijd een Range Rover hebt gewild en wel een luxe uitvoering met krachtige motor wil hebben, kan 200 euro per maand besparen op deze wijze. Het is vooral een moddervette occasion waar je altijd mee voor kunt komen rijden. Ook over 20 jaar, want Range Rovers worden fraai oud.