Deze robots stappen in jouw auto en rijden ermee weg

Zelfs in jouw oude Volkswagen Golf kun je autonoom gereden worden.

De volledig autonome auto laat nog wel even op zich wachten. De technologie had volgens experts tien jaar geleden al af moeten zijn, maar kan vandaag de dag nog steeds slecht omgaan met regen en fietsers. Daarom gooit het Britse Osmosis AI het over een andere boeg.

Ontmoet uw chauffeur: DriverAgent

Als je de auto zichzelf niet kunt laten rijden, dan zet je toch gewoon een menselijke robot, DriverAgent genaamd, achter het stuur? Veel handiger, want de robot kan met alle auto’s wegrijden. In een nog mooiere wereld zou hij zelfs het werk van vrachtwagenchauffeurs over kunnen nemen, inclusief helpen met laden en lossen. Prachtig, toch? Al zitten we dan wel met een stuk minder truckers en houden tankstations ladingen broodjes gehaktbal over.

Volgens Osmosis zitten er alleen maar voordelen aan deze oplossing. De menselijke robot kan zich namelijk ook menselijk gedragen (in de positieve zin van het woord) achter het stuur. Dat wil zeggen dat hij om zich heen kan kijken, kan luisteren en met een auto werken zoals jij en ik dat ook zouden doen. Daardoor zou hij in veel meer situaties ingezet kunnen worden dan een autonome auto, die veel afhankelijker is van input van externe sensoren.

Of de ietwat omslachtige oplossing van Osmosis ooit realiteit zal worden, valt nog te bezien. Er is een reden dat fabrikanten ervoor kiezen om auto’s autonoom te laten rijden op basis van de enorme hoeveelheid data en sensoren die op dergelijke auto’s gemonteerd worden. Als het echt zo simpel was om een relatief eenvoudige robot het werk te kunnen laten doen, hadden we deze toepassing al lang gezien.

Haken en ogen

Zoals je wellicht wel weet, zitten er ook de nodige haken en ogen aan menselijke robots in dynamische omgevingen. Ze kunnen nu werken in strikte, afgebakende gebieden, zoals fabrieken, waar ze een beperkt aantal repetitieve taken kunnen uitvoeren. Het herkennen en anticiperen op onvoorziene omstandigheden is daar geen onderdeel van.

De software van zowel de autonome auto, als de menselijke robots schiet hier simpelweg nog in te kort en is al jaren lang het struikelblok voor bredere inzet van beide technologieën. Het inzetten van de ene beperkte technologie voor een om een andere bekende uitdaging te tackelen, lijkt ook hier op te struikelen.

Maar wellicht hebben wij het fout en zien we straks robots bezorgbusjes op terreinen van DHL volladen, verplaatsen en klaarzetten voor de bezorgers die wel van vlees en bloed zullen zijn.