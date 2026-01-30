Tesla’s Robotaxi’s zorgen voor meer ongelukken dan mensen, dat is ook een probleem voor Nederland

De Tesla Robotaxi zorgt voor tien keer meer ongelukken dan mensen, en die dingen komen mogelijk naar Nederland.

Hoevaak heb jij iets of iemand aangereden? Neem dat aantal, doe dat keer negen en je hebt het aantal ongelukken dat een gemiddelde Tesla Cybertaxi veroorzaakt. Tenminste, dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse verkeerswaakhond NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

De instantie analyseerde bij Tesla opgevraagde cijfers en kwam erachter dat een autonome Tesla-taxi’s eens per 88.513 gereden kilometers ergens tegenaan rijden. Een mens zou dat eens per 804.672 kilometer doen.

Tesla snapt het zelf ook niet

Het grappige aan deze cijfers is dat de Cybertaxi’s de ongelukken veroorzaken onder toezicht van een mens. De combinatie van mens en computer leidt in dit geval dus niet tot betere resultaten, maar precies het tegenovergestelde. Zelfs de zogenoemde ‘safety monitor’ kan niet vaak genoeg ingrijpen om het aantal aanrijdingen met mensen en objecten onder een menselijk niveau te houden. Andersom zou dat dus ook betekenen dat de Cybertaxi’s zonder toezicht nog veel vaker tikkies uitdelen.

Het probleem hierbij is dat Tesla bij elke crash aangeeft dat het geen idee heeft wat er is gebeurt. Je zou zeggen dat de dataverzameling van de camera’s meer dan voldoende inzicht moet geven in het ontstaan van de onfortuinlijke gebeurtenissen. Toch werkt dat blijkbaar alleen zo bij de concurrenten van Tesla. Electrek geeft bijvoorbeeld aan dat Waymo een gedetailleerde omschrijving geeft van elk ongeluk dat een van de auto’s veroorzaakt.

Opnieuw onderzoek naar veiligheid

Dat wil overigens niet zeggen dat Waymo wel genoeg leert van de gemaakte fouten. Onlangs reed een van de taxi’s van het bedrijf een kind aan in het Californische Santa Monica, waar het al meerdere jaren als test actief is.

Het ongeluk gebeurde vlakbij een school, waarbij het kind plots vanachter een dubbel geparkeerde SUV overstak. De autonome auto detecteerde het kind wel tijdig, maar kon de snelheid van ongeveer 30 km/u slechts tot 10 km/u verlagen voordat er contact gemaakt werd, aldus Waymo in een uitleg.

Je zou je natuurlijk kunnen afvragen waarom de bestuurderloze taxi überhaupt 30 km/u rijdt op een plek waar veel kinderen rondrennen. Juist dit soort voertuigen rijden doorgaans extra terughoudend op dit soort locaties. Ook kiezen ze er vaak voor om langzamer te rijden dan nodig en zelfs defensief tot stilstand te komen als het even onduidelijk of onoverzichtelijk is. Dat is ook een reden waarom er in San Francisco met regelmaat verkeersopstoppingen ontstaan op drukke kruispunten.

De aanrijding leidt dan ook tot het zoveelste onderzoek waaruit moet blijken of de autonome taxi’s wel veilig genoeg zijn om deel te laten nemen aan het dagelijkse verkeer.

Is Nederland het volgende doelwit?

Een soortgelijk onderzoek loopt er op dit moment ook in Nederland. Tesla werkt namelijk met de RDW samen om te zien of ze een vrijstelling voor de ‘Supervised’ variant van Full Self-Driving (FSD) voor het Nederlandse wegdek kunnen krijgen. Daarover zou de Rijksdienst volgende maand uitslag moeten geven. Mocht dit doorgaan, dan kan je op afzienbare termijn mogelijk van je fiets gereden worden door een zelfrijdende Tesla.

Het is overigens ietwat opmerkelijk dat Tesla via Nederland de eerste Europese goedkeuring probeert te krijgen voor FSD. In ons land rijden vrij veel Tesla’s rond op een relatief klein oppervlak. Hierdoor heeft Tesla veel specifieke trainingsdata kunnen verzamelen. Dat houdt in dat de zelfrijdende Muskmobielen extra veel kennis hebben van Nederlandse locaties. De autofabrikant kan specifiek aangeven hoe de auto’s hiermee om moeten gaan. Iets wat de testresultaten zou kunnen beïnvloeden.

Als je nu denkt: “dat kan Tesla helemaal niet”, dan willen we je er graag even wijzen dat het heel normaal is om AI-modellen (wat FSD in essentie ook is) specifiek te trainen voor bepaalde doeleinden. Zo zijn er regelmatig AI’s die extra hoog scoren op vooraf gestelde benchmarks, omdat ze hierop doelgericht getraind worden. Een goede score geeft hierbij geheel onterecht een indicatie over het algemene prestatieniveau van de AI-modellen in kwestie. Als je dit naar Tesla vertaalt, zou je kunnen stellen dat FSD die goed werkt in de testomgeving van de RDW, helemaal niets zegt over de prestaties in het echte Nederlandse verkeer. Laat staan over de prestaties in andere Europese landen.

Mocht de RDW volgende maand Tesla de ‘go ahead’ geven, dan betekent het niet direct dat Tesla-rijders overal in Europa de handen van het stuur kunnen trekken. Een Nederlandse vrijstelling is slechts een eerste stap naar Europese goedkeuring, aangezien andere lidstaten deze zouden kunnen overnemen. Ook zou de vrijstelling het makkelijker kunnen maken voor andere fabrikanten om vergelijkbare systemen in te introduceren.