Deze Rolex Daytona leverde 17,75 miljoen dollar op

Bijna 18 miljoen dollar. Voor een klokje.

Tijd is geld. Zeker met deze Rolex Daytona om je pols. Het uurwerk in kwestie werd door acteur en coureur Paul Newman gedragen in de racefilm Winning uit 1969. Een bijzondere auto met een goed verhaal is goud geld waard en dat is met horloges niet anders.

De Rolex Daytona werd van de hand gedaan tijdens een veiling in New York. Het uurwerk had binnen 12 minuten na opening een nieuwe eigenaar. Het hoge bod kwam via de telefoon binnen. Met een bedrag van 17.752.500 dollar is deze Rolex Daytona het duurste uurwerk ooit geveild.

Het prachtige horloge stamt uit 1968 en heeft een toepasselijke inscriptie. De tekst Drive Carefully Me werd in het uurwerk verwerkt. Newman kreeg het horloge destijds van zijn vrouw, Joanne Woodward, cadeau.

De film Winning speelt zich af op Indianapolis 500 Motor Speedway. Newman speelt de rol van coureur Frank Capua. Een man die de Indianapolis 500 wil winnen, maar ook te maken heeft met tegenvallers in zijn privéleven. Met Winning ontwikkelde Paul Newman een liefde voor de autosport, wat later uitgroeide tot een serieuze racecarrière.