YouTuber wint toekomstige Tesla Roadster met Referral Programma

De opvolger van het model uit 2008 is er nog niet, maar een YouTuber zal de toekomstige auto cadeau krijgen van de Amerikaanse autofabrikant.

Over het Referral Programma van Tesla hebben we al een aantal keren geschreven. Hoe meer mensen je kunt overhalen om een Tesla te kopen, hoe groter de kans op een cadeau van de elektrische autobouwer. YouTuber Ben Sullins is er in geslaagd om meer dan 50 mensen een Model S of Model X aan te smeren.

Deze indrukwekkende prestatie heeft Sullins de nodige voordeeltjes opgeleverd. Zo krijgt de YouTuber 100% korting op een next-gen Roadster. Daarnaast mag hij een ritje ervaren in de nieuwe tunnel van The Boring Company. Als klap op de vuurpijl maakt de videomaker kans op een uitnodiging om de onthulling van Tesla’s Semi Truck bij te wonen.

Met 55 referrals heeft Sullins bijgedragen aan een omzet van grofweg vijf miljoen dollar voor Tesla. Dan zijn er nog wat cijfers. Volgens Tesla heeft de YouTuber met zijn actie geholpen om 21.443 ton CO2 en 17.026 liter brandstof te besparen. Well done, chap. (via Teslarati)