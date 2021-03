Deze splinternieuwe Ford kostte meer dan 1 miljoen dollar - Autoblog.nl

1,08 miljoen dollar is wellicht wat veel, maar het is wél een lekker exemplaar.

Een Ford GT is een hele dure Ford, maar zelfs deze auto kost nieuw geen $1 miljoen dollar. Een splinternieuwe Ford en zo’n bedrag, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen: de auto is geveild voor een goed doel. Dat is dan ook het geval.

De auto in kwestie is een Ford Bronco. En niet zomaar een Ford Bronco, maar de allereerste. Het in de VS een traditie geworden om het eerste exemplaar van een nieuw model (VIN 001) te veilen voor een goed doel. Eerder vandaag schreven we nog over een GMC Hummer waar precies hetzelfde mee werd gedaan. Met succes: de allereerste elektrische Hummer bracht $2,5 miljoen dollar in het laatje.

Op dezelfde veiling ging ook Ford Bronco VIN 001 onder de hamer. Het gaat om de tweedeurs versie in First Edition-uitvoering. Deze First Edition is onder meer te herkennen aan de striping op de motorkap en flanken en is uiteraard helemaal volgeladen met opties. Onder de kap huist een Ecoboost V6 met 310 pk. Ford wilde eerst 3.500 stuks van de First Editions bouwen, maar maakte daar later 7.000 van.

Daarmee is de First Edition dus niet extreem exclusief, maar er kan er maar één de eerste zijn. Die is dus wel exclusief. Er was dan ook iemand bereid er grof geld voor neer te leggen. Het hoogste bod kwam uit op $1,08 miljoen, oftewel €913.000. Dit bedrag gaat in zijn totaliteit naar de National Forest Foundation en Outward Bound. De opbrengst is lager dan die van de Hummer, maar dan ook met het doel te maken hebben. De opbrengst van de Hummer ging namelijk naar de nabestaanden van omgekomen hulpverleners.

$1 miljoen staat uiteraard op geen enkele manier in verhouding tot wat de Ford Bronco biedt, maar dat neemt niet weg dat het een hele gave auto is. De nieuwe Bronco is al zeer geslaagd en dit exemplaar is ook nog een uitgevoerd in Lighting Blue. Deze bijzonder fraaie kleur is voorbehouden aan de First Edition. Je zou de auto bijna niet meer vies durven te maken. Dat gaat waarschijnlijk sowieso niet gebeuren, gezien het feit dat het de enige echte Ford Bronco VIN 001 is.