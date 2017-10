Officieel: MINI verliest creativiteit, komt met Gulf speciaaltje

Als je het echt niet meer weet...

Gooi dan gewoon wat blauwe en oranje verf over een auto. Dat lijkt zo’n beetje het idee achter dit MINI speciaaltje zijn dat het merk meenam naar de SEMA show. Nou is de Gulf-livery op zich natuurlijk legendarisch én een mooie combinatie van kleuren, maar liefst zien we het kleurenschema toegepast op auto’s die er daadwerkelijk een link mee hebben. Maar al te vaak is dat niet het geval, wat leidt tot potsierlijke taferelen.

Welke aanspraak deze MINI kan maken op de Gulf-livery is ons niet geheel duidelijk. Er was wel ooit een Mini Marcos met de livery enkele decennia geleden, maar dat was toch van een iets andere orde dan de Ford GT40 of Porsche 917, om maar wat te noemen. Let wel, technisch gezien staat er nergens ‘Gulf’ op de auto, echter het lichte blauw in combinatie met oranje laten weinig aan de verbeelding over.

MINI noemt het speciaaltje zelf de Ice Blue special edition en je kan hem krijgen als Cooper en als Cooper S. Pas echter op, want alleen de Cooper S krijgt de oranje details. Bij de gewone Cooper zijn het dak, de strepen op de flank, de spiegelkappen en het hart van de wielen wit. Vind jij het wat, of ga je toch maar voor zo’n Porsche 917? Laat het weten, in de comments!