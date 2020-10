Deze Rolls-Royce is een extreem dure MPV - Autoblog.nl

Na de behandeling van Wald International kunnen we de Rolls-Royce Cullinan eigenlijk geen SUV meer noemen.

De naam kathedraal is al aan de W140 S-klasse gegeven, maar eigenlijk verdient de Rolls-Royce Cullinan nu die naam. Met een hoogte van 1,84 meter is het een van de hoogste auto’s die je momenteel kunt kopen. Je moet bijna op gaan passen bij viaducten.

Gelukkig heeft de Wald International de oplossing. Deze tuner komt uit hetzelfde land als Rauh-Welt Begriff: Duitsland Japan. Wald is op het lumineuze idee gekomen om de Rolls-Royce Cullinan te verlagen. Daarmee wordt het eigenlijk meer een soort Phantom Stationwagon. Of misschien moeten we zeggen: een Phantom MPV. Hoe dan ook, de Japanners hebben een gat in de markt gevonden!

Wald International heeft de Rolls-Royce Cullinan niet alleen verlaagd. Integendeel, dat is nog maar het begin. De Cullinan heeft nog diverse optische upgrades gekregen om de auto imposanter te maken. De Rolls heeft daarom een splitter, diffuser en niet één, maar twee spoilers gekregen. Op het gebied van aerodynamica is alle verbetering natuurlijk meer dan welkom.

Om het kunstwerk af te maken hebben de mannen van Wald de Cullinan ook nog van een setje nieuwe velgen voorzien. Deze meten 24 inch. Dat lijkt misschien wat teveel van het goede, maar op een Cullinan is dit visueel gelijk aan 17 inch onder een normale auto.

Hoeveel de upgrades van Wald kosten is niet bekend, maar hier geldt hetzelfde als bij de velgen: je moet het in verhouding tot het totaal zien. In vergelijking met de nieuwprijs van minstens €415.000 kan het nooit echt veel zijn.