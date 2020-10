Deze Ford 2.3 EcoBoost heeft een interessante verpakking - Autoblog.nl

De 2.3 EcoBoost is straks ook in een lichtgewicht Britse roadster, de Berkeley Bandit, te krijgen. Dat is in ieder geval het plan.

Het 2.3 liter viercilinder blok van Ford is te krijgen in heel veel verschillende verpakkingen. Het blok is in de Focus ST en RS te vinden, maar ook in de Ford Mustang én in de nieuwe Ford Bronco. Ook de Dallara Stradale maakt gebruik van deze aandrijflijn. Stuk voor stuk hele verschillende auto’s.

Berkeley Cars

Aan het diverse rijtje kan binnenkort misschien weer een nieuwe auto toegevoegd worden: de Berkeley Bandit. Dit merk is een nieuwkomer op de sportwagenmarkt, maar de naam is bekend. Dat wil zeggen: de naam is eerder gebruikt. Het originele Berkeley Cars was een Brits sportwagenmerk. Nu hebben Britse sportwagenmerken wel vaker moeite om het hoofd boven water te houden, maar Berkeley Cars was wel een erg kort leven beschoren. Het merk werd namelijk opgericht in 1956 en in ging in 1960 alweer ter ziele. Dat is net iets te kort om een iconische status te verwerven.

Berkeley Bandit

Het laatste wapenfeit van Berkeley was de Bandit. Dit was een lichtgewicht roadster met een viercilinder. Het plan was om de auto voor £798 op de markt te zetten. Daar is het nooit van gekomen, want Berkeley kon zijn schulden niet aflossen. Meer dan twee prototypes zijn er daarom nooit gebouwd. Nu, 60 jaar naar dato, lijkt het erop dat de Berkeley Bandit er toch nog komt. Een ontwerper en een race-ingenieur heb namelijk het gewaagde plan opgevat om het merk nieuw leven in te blazen. Dit doen ze met een nieuwe interpretatie van de Berkeley Bandit.

Historisch verantwoord

Het resultaat is een kleine roadster met een retro design. Daarnaast komt er ook een coupéversie. Daarbij moesten ze wat meer zelf verzinnen, want de originele Bandit was er alleen als roadster. Het nieuwe Berkeley houdt het niet alleen qua design historisch verantwoord, maar ook qua aandrijflijn. De originele Bandit had namelijk een viercilinder van Ford en de nieuwe krijgt ook een viercilinder van Ford. De 2.3 EcoBoost dus. In de Berkeley moet dit blok 405 pk leveren, flink meer dan in de Focus RS en de Mustang. Dat gaat ook nog een gepaard met een heel laag gewicht: Berkeley mikt op 700 kg voor de roadster en 730 kg voor de GT.

Naast de viercilinder wil Berkeley ook met een elektrische Bandit komen. De introductie staat gepland voor maart 2021. Momenteel zijn ze echter nog niet verder dan een paar tamelijk amateuristisch ogende renders. We moeten daarom realistisch zijn: waarschijnlijk is het nieuwe Berkeley net zo min een lang leven beschoren als het originele Berkeley.