Raad eens welke sportauto een Yaris te pakken nam

Hoe krijg je het voor elkaar.

In Brampton, Ontario te Canada heeft vorige week een opvallende aanrijding plaatsgevonden. Een Chevrolet Corvette C6 (kudo’s als je het meteen zag!) eindigde op het dak van een Toyota Yaris. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn total loss. De Yaris stond geparkeerd op de oprit van een huis. De Corvette-bestuurder raakte kort daarvoor de macht over het stuur kwijt. De auto slingerde over de weg, schampte een boom en kwam uiteindelijk met de voorwielen bovenop de Japanse hatchback terecht.

De 42-jarige bestuurder van de Corvette raakte gewond bij het incident. Over de ernst van de verwondingen is weinig bekend, maar de automobilist is niet in levensgevaar. Op het moment van de crash zat er niemand in de Toyota. Maar goed ook, want gezien de schade aan de hatchback had dit naar kunnen aflopen.

De bewoners van de woning werden opgeschrikt door de enorme knal. Toen ze buiten kwamen troffen ze de Corvette en Yaris zo aan. De politie onderzoekt de exacte oorzaak van het ongeluk.

Fotocredit: Brampton Fire via Twitter. Info via CTV News