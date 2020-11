Deze Rolls-Royces schreeuwen om aandacht - Autoblog.nl

Rolls-Royce wil even laten zien dat hun auto’s toch echt geen oude lullenbakken zijn.

Markeerstiften en neonverlichting lijken de laatste tijd een belangrijke inspiratiebron te zijn voor automerken. Laatst zagen we bijvoorbeeld de Huracán Fluo Capsule. Nu is natuurlijk niet gek dat ze bij Lamborghini met felle kleuren op de proppen komen. Sterker nog: dat zijn eigenlijk de enige juiste kleuren voor deze auto’s. Bij Rolls-Royce ligt dat iets anders. Toch komen ze nu ook met felle neonkleuren aanzetten. Hiermee willen ze duidelijk niet hun traditionele clientele aanspreken.

Black Badge

De auto’s die je ziet op de foto’s zijn Black Badge-uitvoeringen. Die kennen we al langer dan vandaag. Wouter deed afgelopen zomer nog een rijtest met een Cullinan Black Badge. De klanten die deze uitvoering bestellen kunnen erop rekenen op dat al het chrome vakkundig van de auto verwijderd is. De velgen zijn ook uniek voor deze uitvoering. Mocht je denken dat alle Black Badges zwart zijn uitgevoerd, zoals het exemplaar uit de rijtest: dat is niet het geval. Het is wel een logische gedachte, dus voel je vooral niet schuldig.

Boomkikker

Rolls-Royce illustreert met deze auto’s dat een Black Badge niet zwart hoeft te zijn. De Britten hebben namelijk de felst mogelijk kleuren uitgekozen voor deze nieuwe special edition. Daarbij hebben ze naar eigen zeggen inspiratie opgedaan bij de Australische boomkikker, de bloemen van een Hawaiiaanse mirteboom en een exotische vlindersoort. Het is aannemelijker dat ze gewoon de eerste de beste markeerstiften uit hun pennenbakje hebben gepakt. Hoe dan ook, het resultaat zijn een Wraith, Dawn in Cullinan die schreeuwen om aandacht. Die aandacht zullen we ze daarom maar even geven.

Interieur

De Wraith is uitgevoerd in Lime Rock Green, de Dawn in Eagle Rock Red en de Cullinan in Mirabeau Blue. Niet alleen het exterieur is opvallend, het interieur is ook allesbehalve ingetogen. De felle kleuren komen terug in onder meer de stiksels. Nu is dat nog redelijk subtiel, maar dat kan niet gezegd worden over het patroon op het dashboard. Als je benieuwd bent wat je in een Black Badge verder zoal aan boord heeft qua opties: Wouter legt het je haarfijn uit in de onderstaande video:

Exotisch

Rolls-Royce neemt deze speciale kleuren Neon Nights. Van elk van de drie auto’s zal het merk vier auto’s bouwen. Dat brengt het totaal dus op twaalf, waardoor deze auto’s dus net zo exotisch zijn als hun kleurstelling. Daar zal vast niet iedereen rouwig om zijn.