Cullinan Black & Bright is vrolijke Russiche special

Nikita Mazepin zou alle exemplaren van de Cullinan Black & Bright kunnen kopen voor de verjaardag van zijn cavia.

De Rolls-Royce Cullinan is een enorm succes. Dat was natuurlijk ook wel een beetje te voorzien. Het maakt niet uit wat je als fabrikant vroeger maakte, als je tegenwoordig een SUV fabriceert, kun je ineens de boekhouding met een zwarte pen doen.

In Nederland is de auto nog een beetje op gang aan het kopen. Er zijn er zo’n 20 van verkocht dit jaar. Het is ook typisch zo’n auto die je prima op buitenlands kenteken kan zetten in verband met de BPM-afdracht van deze auto. Maar als je BPM erover betaalt, krijg je dus wél zo’n kekke gele kentekenplaat. Staat mooi bij het zwart.

Cullinan Black & Bright

De meeste mensen lijken namelijk alsnog te kiezen voor de kleur zwart voor een Cullinan. Dan heb je een pedante, grote en niet al te gracieuze auto: de Maarten van Rossem onder de automobielen, zeg maar. Gelukkig lost Rolls-Royce het zelf op met de Cullinan Black & Bright.

Er zijn vijf kleuren waaruit je kunt kiezen met de Cullinan Black & Bright: Magma Red, Orange Metallic, Forge Yellow, Turchese Blue en Twilight Purple. De kleur zie je niet alleen aan de buitenkant overigens, ook aan de binnenkant zul je geconfronteerd worden met het feit dat je de Cullinan Black & Bright hebt besteld.

Koolstofvezel

Het ‘Black’-gedeelte van de naam, zie je terug in het ontbreken van chroom. Zoals de mode dicteert is dat allemaal hoogglans zwart. Zeker bij een Rolls-Royce ziet dat er bijzonder uit, daar de chromen grille een belangrijk designelement is. Ook in het interieur zie je de kleur terug. Er is geen houtinleg, maar koolstofvezel. Niet zozeer voor het lagere gewicht, maar het ziet er gewoon erg fraai uit. Volgens Rolls-Royce kost het 21 dagen om het te vervaardigen.

De technische basis van de Cullinan Black & Bright is de Black badge, dus de opgewaardeerde 6.6 liter V12 met twee turbo’s, goed voor 600 pk en 900 Nm. Mocht je interesse hebben in één van deze vijf exemplaren haasten we je om naar Moskou te gaan. Speciaal voor die dealer zijn ze gebouwd.

