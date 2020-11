'Uit het IJ geviste Ferrari krijgt rol in Netflix-serie' - Autoblog.nl

Wie had dat gedacht? Van de bodem van het IJ naar een serie van een grote productiemaatschappij.

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat er in juli een gestolen Ferrari Mondial opdook in Amsterdam. De auto dook vrij letterlijk op, want de Mondial werd van de bodem van het IJ gevist. Brandweerduikers waren de auto toevallig tegengekomen bij een oefening. Zodoende kwam de Ferrari 26 jaar na dato weer boven water.

Media-aandacht

De Ferrari Mondial kon meteen rekenen op veel media-aandacht. Het gebeurt ten slotte niet dagelijks dat er een gestolen Ferrari uit het IJ wordt gevist. Het feit dat niet bekend was hoe de auto daar terecht was gekomen sprak ook tot de verbeelding. Er was verder nog sprake van dat de Ferrari tentoongesteld zou worden in Artis, wat uiteindelijk weer werd afgeblazen. De verzopen Mondial was desondanks hard op weg de bekendste Ferrari van het land te worden.

Hijglijnen

Het lijkt er op dat de auto zelfs een sterrenstatus kan bereiken. Nu blijkt namelijk dat zelfs Netflix interesse heeft in deze Ferrari Mondial. Dat is in ieder geval wat de autosloper die het wrak in zijn bezit heeft meldt tegenover De Telegraaf. Volgens hem gaat de serie over twee jongens die in de jaren ’80 geld verdienen met de exploitatie van sekslijnen, ook wel bekend als hijglijnen. Mooi was die tijd. Van hun zuurverdiende geld kopen ze vervolgens leuke auto’s, waaronder de Ferrari in kwestie. U leest het goed: kopen. Een waargebeurd verhaal wordt het dus in ieder geval niet.

Toekomst

De opnames van de Netflix-productie zouden in februari beginnen. In de serie zal de auto volgens de eigenaar helemaal uit elkaar gehaald worden. Tenzij ze hem ook weer in elkaar zetten zit een verdere toekomst in een museum of dierentuin er dus niet in voor de Mondial. Netflix heeft zelf overigens nog niets bevestigd, dus we moeten even de autosloper op zijn blauwe ogen geloven.

Foto: een vergelijkbare Ferrari Mondial, gespot door @shoarmapapa