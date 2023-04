Nu bij Domeinen: de RS3 van de plofkraak-achtervolging

Deze Audi RS3 heeft wat lichte gebruikssporen opgelopen bij een achtervolging na een plofkraak.

Bij het ontwikkelen van hun RS-modellen heeft Audi ongetwijfeld een andere doelgroep in gedachten dan ram- en plofkrakers. Toch zijn snelle Audi’s erg populair bij deze specifieke doelgroep. Het meest recente voorbeeld is een Nederlandse RS3 die werd gebruikt c.q. misbruikt voor een plofkraak in Duitsland.

Helaas voor de RS3-rijders was de kraak geen succes en kregen ze ook nog de politie achter zich aan. Dit alles werd mooi in beeld gebracht, zodat we vorige maand een spectaculaire achtervolging voorgeschoteld kregen. Inclusief een crash en schoten die gelost werden.

Op de beelden is te zien hoe de RS3 op een bepaald moment de macht over het stuur verliest, van de weg raakt en twee banden lek rijdt. Daarna is het vrij snel afgelopen met de achtervolging: de RS3 stopt abrupt op een rotonde en wordt daarbij geramd door de politieauto. Enfin, kijk zelf maar als je de video nog niet gezien had:

De politie wist na het lossen van meerdere schoten twee van de drie boeven in de kraag te vatten. Die bleken voor niks het leven geriskeerd te hebben, want ze hadden geen buit bij zich. De politie had echter wél een buit, in de vorm van de Audi RS3. Die auto wordt nu aangeboden op Domeinen.

De sporen van de achtervolging zijn nog duidelijk zichtbaar. De beide voorbanden zijn lek en bovendien is aan de achterkant de afdruk van een politieauto zichtbaar. Deze Audi RS3 moet dus weer even opgelapt worden, voordat deze ingezet kan worden voor de volgende plofkraak.